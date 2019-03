Kiel

Im glitzernden Bühnenrahmen, auf einer Art Showtreppe (Bühne und Kostüme: Karl-Heinz Steck) vollzieht sich die Geschichte, die so deutlich als Spiel und nicht Realität gekennzeichnet ist. Regisseurin Großgasteiger hat die alte Mär in eine fluffige Siebzigerjahre-Atmosphäre versetzt, die gepaart mit entsprechender Musik zusätzlich auflockert, wenn der hippieske Müller im Batik-Dress für sein Töchterchen einen Disco-Tanz aufs Parkett legt.

Schauspieler Lasse Wagner glänzt im fliegenden Wechsel in einer ganze Reihe von skurrilen Typen: Neben dem freakigen Müller noch den tattrigen geldgierigen König, der slapstickartig über seinen eigenen Stock stolpert. Später dann einen sanften, etwas ängstlichen Prinzen und – nicht zu vergessen: das Rumpelstilzchen! Wie eine Mischung aus Straßenköter, gestraucheltem Kind und rüdem Rocker irrlichtert dieses Fabelwesen über die Bühne und hilft der Müllerstochter Mia das vermaledeite Stroh für den Königsgreis zu Gold zu spinnen. Der Müller hatte zu euphorisch mit den angeblichen Fähigkeiten des Töchterchens geprahlt.

Jede Menge Spaß

Sonst, so die drakonische Drohung: Kopf ab. Allein, in diesem ganz und gar nicht realistischen Setting glaubt das keiner so richtig. Und Müllerstochter Mia ist zudem eine durch und durch optimistische und pragmatische Natur. Gulshan Sheikh zeigt sie als tatkräftige, sonnige Person, die einerseits mit ihrem verpeilten Vater Spaß hat bei dessen Ausflügen in die Fantasie und doch so viel erwachsener wirkt als er.

Jede Menge Spaß macht es auch, dieser temporeichen, kurzweiligen Märchenversion zu folgen. Bei der – passenderweise - zur Ukulele Neil Youngs „Heart of Gold“ geträllert wird. Nur eine von vielen kleinen witzigen Anspielungen, die auch für die erwachsenen Begleiter der jungen Theatergänger viel Unterhaltsames parat hält.

Nächste Vorstellungen: 12., 13., 20. März, 10.30 Uhr, Theater im Werftpark; www.theater-Kiel.de