"Streifzüge durch die Sammlung – von Expressionismus bis Liebe" nimmt einerseits Gertschs Sinti und Roma-Mädchen zum Anlass, über Minderheiten, menschliche Beziehungen, Frauen- und Männerklischees, Schoßtiere und Kinderdarstellungen nachzusinnen. Andererseits wird das Camargue-Ufer gleich im ersten Raum in salzig sandigen, auch mal bedrohlichen Strandleben-Arbeiten von Hinrich Wrage bis Max Pechstein kulturhistorisch bespiegelt.

Schwerpunkt Landschaftsmalerei

Schon ist man drin in der Landschaftsmalerei des Bestandes: „Speziell die Landschaftsmalerei ist ja ein Sammlungsschwerpunkt“, so Göckede. Von dort aus habe man sich „ein Fenster in die Welt vorgestellt“. Deshalb werden die vier Wände des zweiten Raumes als Ausweis der Himmelsrichtungen bespielt. Auf den Fußleisten prangen die Entfernungsangaben in Kilometern: Von wie weit ist eine idealisierte Landschaft Mexikos durch die Kunst an uns herangerückt?

Gemälde Adolf Hölzels als Dauerleihgabe

Wahrlich stolz dürfen die Verantwortlichen auf die Aufnahme einer Dauerleihgabe von gleich sechs Gemälden Adolf Hölzels (1853–1934) sein, die aus einer hochkarätigen Privatsammlung stammen, die ungenannt bleiben möchte. Der Lehrer von Emil Nolde und Oskar Schlemmer, schließe mit seinen Arbeiten aus den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts annähernd eine Leerstelle in der Sammlung, so Hüsch: „Die Erfindung und das Ausloten von Abstraktion ...“

Ausloten von Abstraktion

Bemerkenswert ist tatsächlich, wie seine bunte, aber auch schwarz geränderte "Marktszene I" (ca. 1911/12) oder das religiöse "Golgatha"-Motiv Realismen und Impressionen aufzulösen scheinen, um dann zum abstrahierten "Bildentwurf Rot-Gelb" (1913/14) oder der enorm starken " Abstraktion I" (1915/16) zu finden.

Farbige Wände als Hintergrund

Dass Hölzel selber Farbenkreise entwickelte, mag die Kuratorinnen noch darin bestärkt haben, die Arbeiten in den meisten Räumen mit intensiv farbigen Wänden „als Kontrapunkt“ zu grundieren. Die Wirkung ist bei Hölzel und den stimmig anschließenden Expressionisten frappierend – und rhythmisiert auch die Durchblicke.

Weitere Themen um die Liebe

Was dann folgt, ist ein herrlich verschrobener Zimmer-Parcours, eher „emotional“ zusammengestellt nach Themen wie Magischem Realismus, der Nacht, Liebe, Beziehungen, bevor über die Kinder die klischeebehafteten „Fremdbilder“ von Sinti und Roma den Kreis schließen.

Von Christian Strehk