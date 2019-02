Kiel

Für mittlerweile rund 7,5 Millionen Euro soll ein besseres Klima für die Kunst geschaffen werden. Weil es an die bauliche Substanz geht, fallen zeitweise auch Ausstellungsflächen weg.

Nolde sorgte für Besucherplus

Doch zunächst freut sich Kunsthallendirektorin Anette Hüsch über die 43.150 Besucher (plus 800), die im vergangenen Jahr Ausstellungen in der Kunsthalle besuchten. 32.000, ein Rekordergebnis, waren es allein in den viereinhalb Monaten, die Nolde in einen bis dato weniger geläufigen Kontext rückten. Einbußen durch den Supersommer, der mit Beginn der spannenden Alicja Kwade-Ausstellung " Ambo" im April begann und bis zu deren Ende im September anhielt, konnten so kompensiert werden.

Neben Franz Gertsch ("Bilder sind meine Biografie", noch bis 24. Februar) und der schon traditionell spannend die Grenzen zwischen angewandter und freier Kunst sprengenden Präsentation zum Muthesius-Kunstpreis dominierte die durch Gäste angereicherte Sammlungspräsentation "globallocal" das vergangene Jahr. Sie wird noch im Februar abgelöst durch einen neuen Schwerpunkt mit der Kunst des Expressionismus und Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts.

Neue Vermittlungsangebote

Das Stammpublikum werde zunehmend und unüberhörbar durch Touristen angereichert, stellt Hüsch in ihrer positiven Bilanz fest. Und das Bemühen um familienfreundliche (Vermittlungs-) Angebote fruchte – auch personell sei man inzwischen dafür besser aufgestellt, freut sich die Direktorin. Das sei ein komplexes Thema, das „Wohlgefühl“ ebenso beinhalte wie breiten Austausch. Auch neue Formate wie „Art After Work“, ein lockerer Feierabend-Rundgang (das nächste Mal am 14. Februar), oder unter dem Motto „ Kunsthalle inklusiv“ eine Führung für gehörlose Menschen mit einem Gebärdensprachdolmetscher gehören dazu.

Picassos Grafikzyklus in 100 Blättern

Nach dem Wechsel der Sammlungspräsentation zum kommenden Wochenende wird ab 23. März drei Monate lang unter dem Titel " Universum Picasso" seine Suite Vollard präsentiert. Ein Pariser Kunsthändler hatte diese Grafikfolge beauftragt, die in 100 Blättern wie ein visuelles Tagebuch der Zeit zwischen 1930 und 1937 wirkt. Den Zyklus gibt es nur noch in elf kompletten Sätzen – in Kiel wird der aus dem Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster gezeigt. Im Sommer wird dann die Sammlungspräsentation im Neubau ausgeweitet und ergänzt durch eine Ausstellung mit Werken Rudolf Jahns’ (1896-1983), die geprägt sind durch geometrische Abstraktion in poetisch-klangvoller Inszenierung. Ein Ausstellungsprojekt für den Herbst ist derzeit noch in Planung.

7,5 Millionen Euro für besseres Klima

Für das kommende Jahr dürfte die Ausstellungsplanung schwieriger werden, wenn voraussichtlich ab Mai die Bauarbeiten zur nachhaltigen klimatischen und energetischen Ertüchtigung beginnen sollen. Da geht es, zunächst im Alt- und dann im Neubau, an die bauliche Substanz der Kunsthalle. Das Land stellt insgesamt Mittel von 7,452 Millionen Euro zur Verfügung. Über die Notwendigkeit gibt es keine Zweifel: „Die Kunsthalle zu Kiel verfügt seit Jahren über keine den gültigen Standards genügende Klimatisierung. Der Sammlungsbestand im Wert von mehreren hundert Millionen Euro ist bedroht. Der Leihverkehr mit anderen nationalen und internationalen Museen für Sonderausstellungen ist akut gefährdet“, heißt es dazu vom Land. Direktorin Hüsch freut sich derweil über die schon jetzt optimalen klimatischen Bedingungen im 2018 neu eröffneten Zentraldepot der Stiftung SH Landesmuseen auf Schleswigs Hesterberg: Hier kann die Kunsthalle in diesem Jahr verabredungsgemäß externe Lager-Flächen beziehen.

