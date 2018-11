Lübeck

Leuchtende nordische Landschaften, Blumen, Porträts, in pastosem Farbauftrag auf die Leinwand gebracht von Klaus Fußmann. Ein Bus an der Grenze im Norden Kenias, der von islamistischen Terroristen überfallen wird. Christen und Muslime sollen sich getrennt aufstellen, doch sie weigern sich. Eindringliche Bilder von Mut und Solidarität aus Katja Benraths Kurzfilm Watu Wote.

„Klaus Fußmann und Katja Benrath sind zwei außergewöhnlich begabte Künstler aus Schleswig-Holstein. Ihre Kunst berührt und geht uns nahe“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) vor rund 300 Gästen in der Lübecker Gollan Kulturwerft.

Dem Land verbunden

Ein wichtiges Kriterium für den Kunstpreis sei die Verbundenheit mit dem Land. Das treffe vor allem auf Klaus Fußmann zu. Sein Wirken und viele seiner Bilder seien maßgeblich von der Landschaft im Norden geprägt, vor allem Motive seiner Wahlheimat Gelting und der Umgebung. Laudator und Fußmann-Freund Heinz Spielmann, ehemaliger Landesmuseumsdirektor, würdigte Fußmann als „bedeutendsten zeitgenössischen Landschaftsmaler“, der unbeirrt seinem Stil treu geblieben sei.

Tiefer Blick in die Seele

Geschichten erzählen, das ist auch die große Leidenschaft von Katja Benrath. Die 39-Jährige ist in Lübeck aufgewachsen, hat in Wien Schauspiel und Gesang studiert, an der Hamburger Media School einen Masterabschluss gemacht. 2017 Jahr erhielt sie den Studenten-Oscar in Gold für ihren Kurzfilm "Watu Wote", mit dem sie auch für den „richtigen“ Oscar nominiert war. In diesem Jahr wurde sie in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences berufen, die die Oscars vergibt. Laudator Adrian Kutter, Intendant der Biberacher Filmfestspiele: „Katja blickt tief in die Seelen und Herzen der Menschen.“

Von Petra Haase