Die Geschichte des Mannes vom Planeten Anthea, der auf der Erde sich selbst verloren gegangen ist und die David Bowie im Kultfilm von Nicholas Roeg spielt, hat die Pop-Ikone zusammen mit dem irischen Dramatiker Enda Walsh in dem Musical weiter erzählt. Und Alexander Scheer – gerade noch als DDR-Liedermacher Gundermann, also der Gegenentwurf zum Popstar, im Kino zu sehen – schleudert diese Doppelfigur mit seiner ganzen Bowie-Ähnlichkeit, einigem Mutwillen und enormer Einfühlung auf die Bühne. Eine brüchige Figur zwischen Leben und Sterben, ein verglühender Thin White Duke, der auch Bowies grandiose Stimme kann: leicht angekratzt und aus den Tiefen der Kehle geholt. Und gleichzeitig hält der Schauspieler Abstand, so dass sich die Ikone von sich selber lösen kann.

Spielsüchtig und stimmstark

Drumherum wirbelt Falk Richter Kunstformen und Stilmittel durcheinander - eine dunkel glitzernde Parabel vom Fremdsein in der Welt und existenzieller Verlorenheit. Das verträgt sich natürlich gut mit Bowies vielfach schillernder Selbstinszenierung. Und es wird getragen von einem so spielsüchtigen wie ausgesprochen stimmstarken Ensemble, das den für die Bühne neu arrangierten Songs von "This is not America" und "The man who sold the world" bis "Heroes" teils rasante neue Farben gibt. Die Band macht ihre Sache im rockigen Teil laut und gut – bleibt aber hinter den jazzig schrägen Ausreißern auf Bowies letztem Album Blackstar zurück.

Der Pop-Mythos wird zum Seelentrip

Und während sich die Bilder auf Katrin Hoffmanns Fantasy-Bühne zur Unkenntlichkeit überlagern, passiert das wahre Leben unter den rotgefärbten Strähnen im Kopf des Helden. Gern auch mal hart an Kitsch und Pathos durchkreuzen sich in diesem nach außen gekehrten Kopfkino Bowies Leben und Werk. Dabei entsteht im Overkill der Bilder und Mittel das Eigentliche - auch die stille Verzweiflung, mit der Alexander Scheer Filmfigur wie Bühnenstar aus dem Leben löscht. So wird der Pop-Mythos zum universellen Seelentrip – berührend und tröstlich mit Heroes zum Schluss.

