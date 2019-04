Kiel

Im April 1945 wurde die Mutter von Susanne Fritz, damals 14 Jahre alt, von der Sowjetischen Geheimpolizei inhaftiert – vier Jahre blieb sie im Internierungslager Potulice. Die Tochter, 1964 im Schwarzwald geboren, hat ihre Akte im Archiv studiert, den Fingerabdruck des „gefangenen Kindes“ gesehen und den Namen darunter. „Es war wie ein Eindringen in eine Welt, die nicht für mich bestimmt ist.“

Das Erzählbare und das Unsagbare

Nach dem Tod der Mutter tauchten Tagebücher und Briefe aus dem Lager auf, warfen Fragen auf nach der Trennlinie zwischen dem Erzählbaren und dem Unsagbaren: „Die demütigende Prozedur des Glatzeschneidens war erzählbar. Die Ganzkörperrasur, die vor allem von den Frauen als Folter empfunden wurde, war es nicht.“ Sätze wie diese hängen bei der Lesung im Raum.

Die Autorin spürt ihnen nach, liest langsam, bedächtig. Die Mutter-Tochter-Beziehung ist ein zentrales Thema des Buches, das sich aber auch mit dem Unvermögen von Sprache auseinandersetzt, die Erlebtes nur unzureichend zu vermitteln vermag.

Wie sich die Zeiten vermischen

Eine Zeitreise, sagt die Autorin über ihr Buch, in der sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf bedrückende Weise mischen. Im Anfangskapitel schildert sie ihre Gedanken zu den Sicherheitsmaßnahmen bei ihrer Einreise in die USA, wo den Reisenden Fingerabdrücke genauso abgenommen werden, wie biometrische Daten, persönliche Gegenstände und Papiere. „Ich dachte manchmal, ich rede über die Gegenwart“, sagt sie. „Dabei fand ich mich wieder in der Vergangenheit. Und wenn ich von der Vergangenheit sprach, bekam ich eine Idee davon, wie die Zukunft aussehen könnte.“