Kiel

Andrea Jungs Veranstaltungsreihe "Literatur pur", in der meist prominente Gäste geladen sind, erfreut sich großer Beliebtheit beim Kieler Publikum. Und: Bjarne Mädel ist eben Bjarne Mädel und der ist in seiner drögen Art einfach unschlagbar.

"Sörensen fängt Feuer" heißt der zweite Teil um den von Angstneurosen geplagten Kommissar aus Hamburg, der sich in ein Kaff an der Westküste zurückgezogen hat, um beruflich eine ruhigere Kugel zu schieben. Das gelingt jedoch nicht wirklich, im aktuellen Fall, in dem es um religiösen Fanatismus geht, folgt ein Mord dem nächsten. Stricker und sein prominenter Begleiter lesen im Wechsel und führen zur Freude des Publikums im ausverkauften Saal eine Art dialogische Kabbelei auf.

Bjarne Mädel in breitem Hamburgisch

Dabei packt Bjarne Mädel, in Hamburg geboren und in Berlin beheimatet, sein breitestes Hamburgisch aus und redet sich unter anderem bühnenreif mit dem aufbrausenden Sörensen in Rage, wenn der sich über Sinn und Unsinn vom Speed-Dating ("Schpied-Dating") aufregt. Begeisterter Applaus für einen unterhaltsamen Abend – und einen lesenswerten Krimi.