Kiel

Trotz der Temperaturen, die Shalev an jene in Tel Aviv erinnerten, war die Veranstaltung des Literaturhauses Schleswig-Holstein in der Kunsthalle voll besetzt. "Schmerz" (Berlin Verlag) beginnt mit einem Ausnahmeereignis. Es war lediglich ein unglücklicher Zufall, dass sich Iris genau in dem Moment mit ihrem Wagen neben dem Bus befand, als in diesem eine Bombe gezündet wurde. Ein weiteres Attentat in Jerusalem, aber eines, das sie zutiefst verwundet – plötzlich hatte sie nichts mehr außer dem Schmerz, der ihr weiteres Leben bestimmte. Das ist zehn Jahre her, doch dann kommt es zu einer besonders heftigen Schmerzattacke. Iris – nunmehr Schuldirektorin und Mitte vierzig – zieht einen Mediziner hinzu, in dem sie überraschend ihre große verlorene Jugendliebe erkennt: Eitan, der sie abrupt verlassen hatte, als sie siebzehn Jahre alt gewesen war. Zufall – oder ein Fingerzeig des Schicksals?

Wie ihre Heldin ist auch Zeruya Shalev (Jg. 1959) bei einem Attentat erheblich verletzt worden, hatte sich aber vorgenommen, dies nicht in ihren Büchern zu verarbeiten. Doch bei Schmerz „war das Thema natürlich da“, denn es sei ihr darum gegangen, Iris – „ich bin oft unfreundlich zu meinen Figuren“ – mit einem dauerhaften Leiden zu versehen. Sie ist dann selber erstaunt darüber gewesen, wie gut sie ihren „eigenen Schmerz loslassen und darüber schreiben“ konnte.

Grundsätzlich sei der Schreibprozess „ein Mysterium“ für sie, der oft mehr Fragen als Antworten erzeugen würde. Das gelte auch für das Hauptthema des Buchs: „Warum sind wir so fasziniert von unserer Vergangenheit?“ Der Versuch, alte Freunde via Internet ausfindig zu machen, sei mehr rückwärts- als vorwärtsgerichtet. Andererseits wären Iris‘ Bemühungen um Eitan, dem „fehlenden Kettenglied ihres Lebens“, auch „eine Reise zu sich selbst“.

Von Kai U. Jürgens