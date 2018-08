Kiel

Sie berichten vom (Selbst-)Versuch der Annäherung an die palästinensische Frage. Woher kommt der Titel „Sweet Occupation“, süße Besatzung?

„Süße Besatzung“ war ein Ausdruck, den Suliman, einer meiner Gesprächspartner in der Aktivistengruppe „Combatants for Peace“, benutzt hat. Er hatte einen großen Zorn auf all diese Nichtregierungsorganisationen, die Geld haben und Friedensgespräche führen – aber die Besetzung der Palästinenser-Gebiete nur verwalten. Sein Kollege Mohammed hat den Begriff dagegen ganz anders verstanden: Die süße Besatzung ist ein Geschenk für ihn. Die einzige Chance, Israelis und Menschen aus dem Ausland kennen zu lernen, Einblick in andere Leben zu bekommen. Übrigens haben die beiden den Titel vorgeschlagen.

Als Schriftstellerin hat Sie lange der Holocaust beschäftigt, der Ihre Mutter lebenslang begleitet hat. Was hat Sie bewogen, das Thema zu wechseln?

Eigentlich schreibe ich immer über Menschen. Menschen, die in einer Situation festhängen, in der es schwierig ist, Veränderung auf den Weg zu bringen. Es ist eine Geschichte von Vorurteilen, Hass, aber auch von Gelegenheiten zum Wandel, die wir ergreifen sollten.

Gibt es einen Link zwischen Holocaust und Nahost-Konflikt? Vielleicht geht es ja in beiden um diesen Wandel?

Interessanter Gedanke, das gefällt mir. Vielleicht kann man die Entscheidung, die eigene Geschichte zu erzählen, auch als Transformation begreifen. Ich schreibe über Menschen und ihre politischen Aktionen, Menschen, die wegen ihrer Religion oder ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert werden. Bei den „Combatants for Peace“ arbeiten Israelis und Palästinenser zusammen. Jeden Freitag treffen sie sich an der Mauer in Jerusalem, wo sie für ein Zusammenleben demonstrieren. Trotzdem hat es mich Zeit gekostet, zu verstehen, dass ich es mit Menschen zu tun habe und mit ihren persönlichen Geschichten.

Sie haben darüber selbst Schwierigkeiten bekommen. Wie fühlt sich das an, dass Ihre Bücher in Israel nicht gelesen werden können?

Es ist frustrierend, dass ich das Buch nicht mit meinen Landsleuten teilen kann. Es war schwierig zu akzeptieren, dass es ausgerechnet in dem Land herauskam, das den Holocaust zu verantworten hat. Die Feinde von einst sind plötzlich Freunde. Aber so habe ich die Möglichkeit, meine Botschaft wenigstens deutschsprachigen Lesern zu vermitteln.

