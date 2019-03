Kiel

Es ist ein merkwürdiges Phänomen: In einer Großstadt füllen dieselben Künstler große Räume, wenn das Label SHMF auf ihrer Kunst klebt – aber nur mühsam wird mit ihnen eine Hundertschaft Hörer angelockt, wenn nicht. Beim dritten „Nordischen Kammermusik Festival“ der Musikfreunde Kiel ließen sich die Musiker um Mitinitiator Caspar Frantz davon im Wissenschaftszentrum nicht entmutigen, sondern warfen sich spürbar mit Lust auf das rare Repertoire am Rande des Überallgehörten.

Gedenken an Carl Loewe

Im Gedenken an den vor 150 Jahren in seiner späten Wahlheimat Kiel gestorbenen Romantikers Carl Loewe und mit Bezug auf sein heute in Polen, in einem Orgelpfeiler seiner jahrzehntelangen Wirkungsstätte, der Jakobskathedrale in Stettin, verwahrten Herz, setzte Frantz mit den vorzüglichen Streichern Martin Funda und Rebekka Markowski die ausufernden Klaviertrios von Chopin und Loewe in Beziehung.

Loewes Klaviertrio und F-Dur-Streichquartett

Sehr geschickt wurde in beiden, fast zeitgleich nach Beethoven und Schuberts Tod entstandenen Werken das virtuose Dauerrauschen der frühromantischen Töne zugunsten prägnanter und melodischer Geistesblitze als Farbe in den Hintergrund verbannt. Auch das Eliot Quartett warb intensiv für Loewe: Abgesehen von den immerhin hübsch harmlos biedermeierlichen Mittelsätzen begeisterten die Dramatik im Kopfsatz und der Wahnwitz im Finale des F-Dur-Streichquartetts op. 24 Nr. 2.

Balladen-Seance mit Jörg Sabrowski

Für den weit populäreren Loewe, den Großmeister der Schauer- und Moralballade, machte sich der Kieler Kammersänger Jörg Sabrowski stark: Sein textgenauer, mal donnernd mal betörend sonorer Bassbariton passte optimal – zumal mit hellhörigen Partnern wie Caspar Frantz oder Lauma Skride (Fontane-Ballade Archibald Douglas!). Darum herum beschwor Thespis-Chefin Jolanta Sutowicz flüsternd und raunend auf Polnisch die ominöse Atmosphäre einer historischen Salon-Seance.

Polnischer Schwerpunkt mit Werken von Mieczyslaw Weinberg

Der polnische Schwerpunkt brachte mit dem jungen Cellisten Maciej Kulakowski die Entdeckung eines hypersensiblen und zugleich zupackenden Ausdrucksmusikers: Der 22-jährige Danziger, der in dieser Woche sein Examen in der Kronberg Akademie bei Wolfgang Emanuel Schmidt ablegt, steigerte beispielsweise Mieczyslaw Weinbergs, dem Schaffen seines Freundes Schostakowitsch spürbar nahestehende Solo-Cellosonate op. 72 wie einen Fiebertraum – erst fahl entrückt, dann immer konkreter, skurriler, wilder.

Polnische Moderne: Szymanowski und Penderecki

Das Eliot Quartett erkundete mit packend weißglühender Intensität Karol Szymanowskis zweites Streichquartett op. 56. Und die Geigerin Franziska Hölscher stürzte sich mit der ohnehin überall wunderbar mitgestaltenden, nirgends nur begleitenden Lauma Skride voller Verve in Pendereckis energische frühe Violinsonate oder offenbarte die Kopfkino-Schönheiten von Weinbergs Sonatina. Fazit: Drei unvergessliche Konzerte, gefeiert von einem überschaubaren, aber begeisterten Publikum.

Abschlusskonzert mit Überraschungsprogramm

Im Abschlusskonzert finden sich die Musiker am 3. März um 17 Uhr im Wissenschaftszentrum Kiel mit einem erst vor Ort geprobten Überraschungsprogramm zusammen. Geplant sind Werke von Dvorak, Schubert, Schumann und Schostakowitsch.

Von Christian Strehk