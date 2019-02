Kiel

Der erste Eindruck:

Die Musik Schweighöfers ist irgendwie sympathisch wirkender Songwriter-Pop mit deutschen Texten. Ein mehr oder minder gut geschmiertes Gefühls- und Befindlichkeiten-Karussell mit ziemlich klarer Heavy-Rotation Ausrichtung. Das muss sicher nicht jedermanns Geschmack sein, als Unterhalter hatte der Schauspieler seine Fans indes fest im Griff, auch wenn seine inflationär gebrauchten „äh,äh,ähs, während der Ansagen etwas nervten. Der Mann ist 37 Jahre alt, so zerstreut kann der doch nicht sein.

Die Musik:

Zunächst brachte der unbeschreibliche Georg auf Lieder (geboren in Hamburg, bürgerlicher Name unbekannt), der auch schon im Vorprogramm von Großkalibern wie etwa Amy McDonald oder Rea Garvey auftrat, mit einem wunderbar schief gewickelten Gig und tollen Rock-Pop Songs das Kunststück fertig, das Publikum noch während des Einlasses zu fesseln. Als zweiter Support gab das Berliner Quartett Retter dann mit bittersüßem, bedachtsam rockendem Liedgut wie das lyrische Vater & See eine knitterfreie Visitenkarte ab.

Auftritt Matthias Schweighöfer :

Jeder kennt den 1981 in Anklam geborene Schauspieler und Produzenten in erster Linie von der Leinwand. Früh schon streckte der Publikumsliebling aber seine Fingerchen in Richtung deutschem Pop aus und veröffentlichte folgerichtig 2017 seine erste Scheibe Lachen Weinen Tanzen. Musikalisch eben dort angesiedelt, wo es sich sich Künstler wie Andreas Bourani, Tim Bendzko, Max Giesinger oder Vincent Weiss längst gemütlich gemacht haben. Den Auftakt machen die charttauglichen Songs Superman und seine Frau und Wege bevor mit der Ballade Viel zu viel einen ordentlichen Gang zurückgeschaltet wird. Die achtköpfige Band bringt die vom Berliner Komponisten- und Produzententeam Arne Schuhmann und Josef Bach für die Platte ersonnen Songs wirkungsvoll arrangiert, klanglich sauber und mit anständigem Druck auf die Bretter. Dennoch die Muster sind ähnlich wie bei vielen aktuellen Vertretern des Deutschrock. Man wird das Gefühl nicht los, alles schon einmal gehört zu haben.

Beim Titelsong des Albums Lachen Weinen Tanzen geht in der Halle allerdings ebenso die Post ab wie bei Ich lauf oder Echolot. Auf der stilistisch gegenüberliegenden Seite kann ein vier Titel umfassendes Akustik-Set punkten. So war das hymnischen Fliegen aus Schweighöfes Filmerfolg „Der Nanny“ gegen Ende dann auch ein stimmungsmäßiger Höhepunkt unter vielen.

Gewürzt hat der musizierende Mime seine Show mit netten Gimmicks wie dem (zufälligen?) Live - Anruf bei seiner Mutter und einem gemeinsamen Kurzauftritt mit Bjarne, jenem Kind aus The Voice Kids (2018), das während der Staffel die lebenskräftige Schweighöfer-Ballade Durch den Sturm interpretierte und im TV vom Leinwandstar überraschend Besuch bekam.

Das Publikum:

Fans durch und durch. Nahmen die Herausforderung „besser zu sein als das Publikum in Frankfurt“ gerne an, und siegten offenbar deutlich. Schon nach dem vierten Song, sprang man auf,- nicht Wenige feierten direkt vor der Bühne - tanzte, klatschte und sang beherzt mit. Textsicherheit war natürlich kein Problem. Hut ab auch vor der Kondition. Über drei pausenlose Stunden inklusive Vorbands und Zugaben auf hohem Party-Level.

Was in Erinnerung bleibt:

Ein Konzert, das handwerklich ohne Tadel war, eine tolle Stimmung verbreitete, dem es in Bezug auf Songmaterial und Inhalten aber an Originalität fehlte. Schweighöfer singt formal zufriedenstellend, doch fehlt es seiner Stimme ein wenig an Charakter, Tiefe und dem gewissen Etwas, das in Erinnerung bleibt.

Fazit:

Matthias Schweighöfer als Musiker funktioniert, seine wahre Berufung ist aber das Schauspiel.