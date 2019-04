Kiel

Die Frage stellt sich durchaus, denn Oerding mit seinen top-platzierten Alben und ESC-Sieger Schulte surfen durchaus mit dem 30-Jährigen auf Augenhöhe. Giesingers Album "Der Junge, der rennt" (2016) bekam Platin, das Album "Die Reise" stieg im November 2018 auf Platz zwei der deutschen Charts ein. Zur aktuellen CD erscheint jetzt sogar ein Fanmagazin, Titel: " Max Giesinger – Meine Reise". Nur eine Ausgabe, Auflage: 75.000 Exemplare. Ist es dafür nicht ein bisschen früh angesichts eines bislang so kurzen Ruhms? Sieht Giesinger nicht so, das Magazin sei sehr professionell gemacht, seiner Mutter habe er auch schon eins geschenkt, und wenn er mal Kinder habe, sei das auch für die eine schöne Erinnerung.

Seine Songs empfindet Max Giesinger nicht als beliebig

Er habe sich seinen Erfolg erarbeitet, so sieht es Giesinger, sei die Karriereleiter allmählich hoch geklettert, nicht immer gerade und geschmeidig. Erste Schritte in Schülerbands, Straßenmusik in Australien und Neuseeland, vierter Platz bei der TV-Casting-Show " The Voice of Germany", Crowdfunding für das Debütalbum und dann erst 2016 der Durchbruch mit "Der Junge, der rennt" sowie den Hits "80 Millionen" und "Wenn sie tanzt". Seine Lieder seien beliebig, wird Giesinger oft vorgeworfen, die Texte blieben vage, die Musik klinge überfrachtet. Kann der Sänger nicht nachvollziehen. „Allein beim Song ,Wenn sie tanzt' haben mir so viele Frauen geschrieben, wie nahe der ihnen der gehe“, erzählt Giesinger, „und wenn jemand etwas so nahe geht und so sehr betrifft, kann es ja nicht beliebig sein.“

Hasskommentare haben ihn verletzt

Jan Böhmermanns Bashings der „neuen deutschen Pop-Poeten“ 2017 im persiflierenden Song "Menschen Leben Tanzen Welt" und im vergangenen Jahr ganz direkt in dem TV-Beitrag "Eier aus Stahl" (Untertitel: " Max Giesinger und die deutsche Industriemusik") hätten ihn weit weniger getroffen als die vielen hasserfüllten Online-Kommentare im Anschluss, erzählt Giesinger. „Ich habe gedacht: Was geht denn jetzt ab?“ In einem älteren Interview hatte Giesinger erzählt, über Böhmermanns Aktionen habe er lachen können, da er schon früher in der Schule von vielen gehänselt worden sei. Weswegen denn? Ein paar Jungs in der Klasse hätten ihn immer wieder als „Affengesicht“ beleidigt, erzählt Giesinger. „Wenn in den Schulbus einstig, dann dachte ich: Oh nein, da sitzen sie wieder!“

