Kiel

Der erste Eindruck

Bestuhlte Halle, Sitzkonzert. Aber das passt, denn die Songs von Mighty Oaks sind welche zum Zuhören, zum Augenschließenkönnen.

Das Programm

Der bekannste Song darf natürlich nicht fehlen: „Just One Day“ kommt ungefähr in der Mitte des Sets und wird vom Publikum stürmisch abgefeiert - singend, klatschend, jauchzend. „Ein Lied, das wir lieben, das aber auch manchmal genervt hat“, erzählt Craig Saunders, „wie eine kleine Schwester.“ Ältere Songs wie „Seven Days“ oder das exzellente „Driftwood Seat“, einer ihrer stärksten Songs, und so junge, dass sie noch gar keinen Titel haben, ergeben eine runde Setlist.

Das Publikum

Im Schnitt erstaunlich jung für so eine gut abgehangene, traditionsbewusste Musik. Vielleicht eint sie eine Art Sehnsucht nach dem Zusammenkommen am Lagefeuer dieser wärmenden, romantischen Lieder mit ihrem erdigen, ehrlichen Sound. Begeisterungsfähig und zugewandt, sehr zu Freude der Musiker.

Was in Erinnerung bleibt

Der exquisite Satzgesang, noch versüßt durch den audiophilen Sound. Und die Zugabe im Stehen vor nur einem Mikrofon, die das Trio tatsächlich „so pur wie möglich“ zeigt, wie Ian Hooper vorausgeschickt hatte.

Fazit

Das war für beide Seiten ein herzerwärmender Abend, für Besucher und Band.