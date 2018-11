Kiel

Aznat Zibil aus Israel schlüpfte in „Exodus aus Ägypten“ in die Rolle der zehnjährigen Nurit, die durch den Jom-Kippur-Krieg nicht nur den Vater, sondern auch einen Teil ihrer Kindheit verliert.Das Stück, dessen Inhalt durch Übersetzungshilfen zugänglich gemacht wurde, kommt nahezu ohne Requisiten aus. Das Publikum fest im Blick, sitzt die Schauspielerin auf einem Stuhl, gestikuliert, hockt sich mal auf die Lehne oder geht ein wenig auf und ab. Mit lebendiger Mimik schildert sie eine kindliche Welt, die mit Einbruch des Krieges so radikal entzaubert wird und baut mit ihrem zurückhaltendem Spiel eine leise, untergründige Spannung auf.

Kubanerin mit enormer Bühnenpräsenz

Das Solo aus Kuba verzichtete leider auf eine Übersetzung und baute allein auf die enorme Bühnenpräsenz von Monse Duany. In „Tränen machen keinen Lärm“ spielt sie eine Frau, die ihrem Geliebten nach Litauen gefolgt ist, um der Armut auf Kuba zu entfliehen. In eine wärmende weiße Jacke gehüllt, betritt sie die Bühne, die vom Samowar bis zur gut gefüllten Obstschale mit Platzhaltern aus beiden Ländern bestückt ist. Südamerikanische Rhythmen erklingen und die junge Frau mit dem kunstvoll gewickelten Frisurenturm singt sich mit kraftvoller, rauchiger Stimme die Traurigkeit von der Seele.

Der Gesang ist zentraler Bestandteil ihres teils ironisch akzentuierten Spiels, das sich zwischen Weinen und Lachen, zwischen kokettem Hüftschwung und stiller Verzweiflung (auch) an ihren Geliebten richtet. Viel Applaus gab es am Ende für die leidenschaftliche Performance, deren inhaltliche Nuancen sich jedoch leider nur wenigen erschlossen.