Lübeck

Dies sagte Festivalintendant Christian Kuhnt am Freitag in Lübeck.

SHMF auch für Kinder

Neu im Programm der Musikfeste ist in diesem Jahr ein Kinderkulturfest am 29. und 30. Juni auf dem Gelände der ACO Thormannhalle in Rendsburg-Büdelsdorf. Dort sollen Kinder nach Angaben des SHMF auf spielerische Weise nicht nur an Musik, sondern auch an Bildende Kunst herangeführt werde.

Alle Infos zum SHMF 2019 finden Sie hier.

Interaktive Karte: Alle Spielstätten beim SHMF 2019

Von dpa