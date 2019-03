Hannover

Verwirren können sie: Die Band Die Ärzte hat nach wochenlangen Gerüchten um ein Ende des Trios das Buchstabenrätsel auf ihrer Homepage aufgelöst – und trotzdem nicht wirklich für Klarheit gesorgt.

Das Lösungswort lautet nun tatsächlich „Abschied“, steht aber wohl nicht für das Ende der Band. Stattdessen haben Die Ärzte den neuen Song „Abschied“ veröffentlicht – ein dystopisch, ironisches Lied über das Aussterben des Menschen. Gerichtet ist es in zwei Versionen zum einen an Veganer und an Vegetarier.

Ärzte sorgten Wochenlang für Diskussionen

Zuvor hatten die Berliner bei ihren Fans für Diskussionen gesorgt. Auf ihrer Internetseite war ein Songschnipsel mit der Textzeile „Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen“ zu hören gewesen. In dem Rätsel sollte außerdem ein Wort erraten werden, das mit den Buchstaben „Abs“ begann. Vieles deutete also auf einen Abschied hin – als Lösung stellte sich durch einzeln hinzugekommene Buchstaben bislang aber das Wort „Abstrakt“ heraus. Nun aber wurde es doch „Abschied“.

Was damit gemeint ist, verschweigen Gitarrist Farin Urlaub (50), Schlagzeuger Bela B. (56) und Bassist Rodrigo Gonzalez (50) noch. Doch der Hinweis „die ärzte 2019, erster Teil, stay tuned!“ unter dem neu veröffentlichten Song lässt viele Fans hoffen: Erscheint vielleicht in diesem Jahr noch ein neues Album namens „Abstrakt“ – und war „Abschied“ nur der erste Song?

Bislang nur deutsche Konzerte bei „Rock am Ring“ und „ Rock im Park “

Die Ärzte stehen in diesem Jahr bei ihrer bereits ausverkauften „Miles & More 2019“-Europatour auf der Bühne, allerdings nicht in Deutschland. Hierzulande wird die Band bei „Rock am Ring“ und „ Rock im Park“ zu sehen sein.

Von RND/dpa