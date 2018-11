Sie balgen und zanken, keifen und zetern, dass es nur so eine Art hat – die beiden bösen Stiefschwestern des kreuzbraven Aschenputtels. Dem liebem Kind machen sie das Leben zur Hölle, am Ende wird aber doch alles gut im Weihnachtsmärchen der Niederdeutschen Bühne Kiel am Theater am Wilhelmplatz.