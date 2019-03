Bibeltreue Seniorin trifft auf Langzeitarbeitslosen und verliebt sich in den hilfsbereiten jungen Mann. Doch Hudi ist nicht, wer er vorgibt zu sein. Eine böse Geschichte entwickelt sich da in Christoph Nußbaumeders „Mutter Kramers Fahrt zur Gnade“. Am Wochenende war Premiere am Landestheater.