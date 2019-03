Timendorfer Strand

Deren Technik hat sich der 79-Jährige in den letzten Jahren nach japanischem Vorbild virtuos zu eigen gemacht. Um seine reizvollen Ergebnisse zu erzielen, hat der bei Flensburg beheimatete Künstler, seit 1989 einer der führenden Vertreter der Norddeutschen Realisten, immer wieder mit Material und Farben experimentiert, hat verschiedene Holzarten als Druckstock ausprobiert und sich mit der Beschaffenheit des Papiers auseinandergesetzt. „Das Papier muss eine gewisse Grundfeuchtigkeit haben, um die Farbe komplett aufzusaugen“, erzählt er mit Blick auf ein Landschaftsmotiv, dessen zarte farbliche Übergänge verblüffen.

Ein Abschied nach 33 Jahren

Die Abwicklung der Schenkung, die in den kommenden Wochen unter anderem fotografiert und digitalisiert werden muss, gehört mit zu den letzten Aufgaben von Thomas Gädeke. Der dienstälteste Kunsthistoriker und Ausstellungskurator des Landesmuseums, seit 1987 Leiter der Graphischen Sammlung auf Schloss Gottorf, geht Ende April in den Ruhestand. Er übergibt sein Amt an Carsten Fleischhauer, der damit nach Jahren als Leiter des Volkskundemuseums in Schleswig und einem Intermezzo als Leiter des Jüdischen Museums in Rendsburg an die Schlei zurückkehrt.