Kiel

Ohrenfeindt spielten in der rappelvollen Räucherei in Kiel.

Der erste Eindruck

Markus Brandstetter nannte AC/DC im Musikexpress vor einiger Zeit „Das perfekte Hardrock-Schnitzel.“ Dieser Leckerbissen von der Straße wurde nun von Ohrenfeindt in der Räucherei aufgetischt. Allerdings servieren die bekennenden Jünger der australischen Über-Rocker, die sich seit fast 50 Jahren allen modischen Einflüsterungen widersetzen und ihrem unkomplizierten unerreicht treffsicheren Blues-Rock frönen, keine billigen Cover, sondern deutschsprachige Eigenkreationen.

Das Rezept aber ist unverkennbar: geradlinig-trockene, strukturell eingängige Riffs sowie stampfende Beats aus der Rhythmus-Ecke treiben griffige, simpel gebaute Blues-Rock-Melodien mit Mitgröl-Potential. Ein eindringlich gellender kratzbürstiger Gesang verpasst dem Ganzen den letzten rauen Schliff.

Das Programm

Als Support machten Lendgold aus Köln einen exzellenten Job. Mit sauber geschriebenen, rhythmisch zwingenden und erdigen Songs zwischen Rock, Hard Rock und Pop brachte das Trio, das seine neue Scheibe „Auf nach Tschikkawikka“ im legendären Abbey-Road-Studio aufgenommen hat, die Fans auf Touren.

Dann eröffneten Ohrenfeindt mit Porschekiller, dem Benzin, Lebenslust und Adrenalin ausschwitzenden Opener des aktuellen Albums „Tanz nackt“, ihr Konzert. Und ab ging die Post. Laut und direkt. Von Null auf hundert in ein paar Takten.

Andi Rohde traktiert die Felle als wenn's kein morgen gebe, Keule Rockt feuert ein rasantes, satt geöltes Riff ab und bringt den Laden auf die Überholspur, während Urgestein Chris Laut sich unter seiner Brian-Johnson-Gedächtnis-Mütze die Schmirgelpapier-Kopfstimme aus dem austrainierten Hals kreischt. Dabei warfen sich die Krawallmacher vom Kiez mit Lust und Laune in jede Rockpose die das einschlägige Bühnenrepertoire so hergibt. Herrlich.

Acht Alben hat die Band bereits eingehämmert und entsprechend viele Songs daraus zieren die Setlist des Abends. Wobei kaum ein Rock-Klischee ausgelassen wird. Motor an, Auf die Fresse ist umsonst, Rock 'n' Roll Sexgöttin, Motormädchen, König und Rebell oder Strom lassen es rücksichtslos krachen.

Aber das Trio Infernale kann auch anders. Im bluesrockigen Tanz nackt heißt es: „Tanz nackt für mich! Zieh den Mantel aus, zeig mir dein wahres Ich! Tanz nackt für mich! Zeig mir deine Seele und woran sie zerbricht! Zeig mir dein Herz! Tanz nackt für mich!“ Ähnlich schön unter einer rauen Schale geht es bei Jetzt oder nie zu: „Karin sitzt vor der Leinwand, ganz allein, doch nicht einsam, uh, total mit Farbe bekleckst. Sie kann die Arme nicht bewegen, sie führt den Pinsel mit den Zehen, uh, sie zeigt, was in ihr steckt.“ Nicht schlecht.

Da ist es fast schade, das der gewollte und berechtigte Dezibel-Level solche inhaltlichen Feinheiten kaum identifizierbar macht.

Das Publikum

Genre- und stilgerecht überwiegend in gedeckten Farben gewandt. Karos auf Holzfäller-Hemden, Nieten auf Lederjacken und T-Shirts mit illustren Bandnamen, Totenköpfen aller Art sowie einigen Sinnsprüchen ("Ist es zu laut, bist du zu alt“ zierte die Brust eines reiferen Tinnitus-Kandidaten in der ersten Reihe) lockerten das äußere Bild auf.

Eine wunderbare, friedlich feiernde Meute, denen es streckenweise gleichwohl schwer zufallen schien, dem enormen Energiepegel der Herren auf der Bühne zu entsprechen.

Was in Erinnerung bleibt

Ein sattes, krachendes schnörkelloses, aber nicht beliebiges Brett. Musikalisch rau, herzlich und stilistisch versiert. Toll auch dass Inhalte jenseits der üblichen Themen-Palette zum Klingen gebracht wurden.

Fazit

„For those about to rock (We salute you).“