Kiel

Orgel, Flügel, Celesta, Synthesizer und Cembalo: „Unsere Pianistin“, sagt Daniel Carlberg, „die hat hier richtig zu tun.“ Die unterschiedlichen Tasteninstrumente spielen eine tragende Rolle in der Stummfilmmusik, die der englische Jazz-Pianist Roy Budd 1993 für Rupert Julians 1925 entstandene Romanverfilmung geschrieben hat.

„Die Intensität und Dramatik der Geschichte spiegelt dieser Soundtrack eindrucksvoll wider“, sagt Kiels Erster Kapellmeister, „es wird hier monumental.“ So wie sich das gehört für die mit viel Opernpathos und Emotion aufgeladene Geschichte vom „ Phantom“. Das geistert um 1900 durch die Pariser Oper und versucht, seine große Liebe, die Sängerin Christine, ins Rampenlicht zu rücken.

„Im Gestus hat sich Budd durchaus an Wagners Leitmotivik angelehnt“, schwärmt Carlberg, der gern über den musikalischen Tellerrand blickt. „Die verstärken die Seelenzustände, schaffen eine Art Psychogramm der Geschichte. Da ist die Orgel mit dem Gruseleffekt im tiefen Register, oder wie sie die zerquälte Seele des Protagonisten erfasst.“

Nebenbei schätzt er auch die Herausforderung, die die Live-Begleitung eines Films für das Orchester bedeutet. Präzision ist alles, und so arbeitet er diesmal nicht nur mit dem Film im Laptop auf dem Pult, sondern erstmals auch mit dem sogenannten „Klick“ im Ohr, einer Art Metronom, das die Musik zu den Bildern auf Kurs hält: „Wenn man das mit dem Orchester so punktgenau hinbekommt - dann wird am Ende auch der Film lebendig.“

