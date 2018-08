Kiel

Vor dem bereits ausverkauften Event in der Elbphilharmonie möchte Fritzsch die gemeinsam mit Gwildis produzierte CD am 21. Oktober um 18 Uhr im Kieler Schloss „auf den Markt schmeißen“. "Lass ma’ ruhig den Hut auf" heißt das „live und philharmonisch“ präsentierte Programm, das „Best of Gwildis“ enthalte.

Stummfilm-Musik zu "The phantom of the opera"

Fritzschs Stellvertreter Daniel Carlberg leitet dann am 17. Februar zur selben sonntäglichen Anfangszeit die Live-Musik zum Stummfilm The phantom of the opera. Was stark nach Musical klingt, ist tatsächlich ein US-amerikanischer Kintopp-Hit aus dem Jahr 1925 – mit der Musik von Gustav Hinrichs und Lon Chaney in der Hauptrolle.

Best of Udo Jürgens

„Ein bisserl gagsch“ findet Fritzsch das letzte „con spirito“-Projekt in seiner Verantwortung und unter seiner Leitung. Am 24. März soll ein „Best-of“ erstmals Udo Jürgens, den 2014 verstorbenen Pianisten, Komponisten und Sänger, ins symphonische Licht setzen. „Er war tatsächlich prägend für meine Jugend. Und ich habe ihn live in der Ostseehalle erlebt: ein großer Musiker!“ Für die spezielle Aufgabe habe man einen Sänger gesucht und mit Marc Clear einen guten gefunden.

www.musikfreunde-kiel.de

Die Konzertdaten "con spirito"

Sonntag, 21. Oktober 2018 | 18.00 Uhr | Kieler Schloss

1. Extrakonzert

LASS MA' RUHIG DEN HUT AUF

Best of Stefan Gwildis: live und philharmonisch

Solist Stefan Gwildis (Gesang)

Dirigent Georg Fritzsch

Sonntag, 17. Februar 2019 | 18.00 Uhr | Kieler Schloss

2. Extrakonzert

THE PHANTOM OF THE OPERA

Stummfilm mit Live-Musik

Dirigent Daniel Carlberg

Sonntag, 24. März 2019 | 18.00 Uhr | Kieler Schloss

3. Extrakonzert

UDO JÜRGENS

A Symphonic Best-Of

Solist Marc Clear (Gesang)

Dirigent Georg Fritzsch

Von Christian Strehk