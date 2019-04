Kiel

Hiske Harm, die die Rolle der eiskalten Claire Brandon spielt - in der Kieler Inszenierung sind es nicht wie im Original zwei Männer, sondern zwei Frauen, die morden - war bei einem Uni-Seminar auf den Stoff gestoßen und sofort begeistert. „Mir gefiel das Kammerspielartige und der Suspense der Handlung. Außerdem hatte ich Lust, einmal eine richtig böse Figur zu spielen!“

Darunter liegt ein wahrer Fall

Mit ihrem Vorschlag stieß sie bei Regisseurin Marika Fiedler auf offene Ohren. Fiedler recherchierte über den wahren Kriminalfall, der der Geschichte zu Grunde liegt. Das grausame Verbrechen zweier amerikanischer Studenten, die fasziniert von Nietzsches fragwürdiger Idee des Übermenschen, einen Jungen umbrachten - alles aus reiner Hybris.

Philosophische Fragen

In Hamiltons Stück, das im London Ende der 1920er-Jahre angesiedelt ist, wird ein argloser Mitstudent von seinen Kommilitonen erdrosselt und in einer Truhe versteckt. Anschließend lädt das mörderische Duo sich Gäste ein, um den Triumph auszukosten. „Der Stoff wirft durchaus philosophische Fragen auf“, sagt Marika Fiedler. „Ich wollte nicht einfach nur die Täter als klischeehaft böse zeigen. Es geht auch darum, zu ergründen, wie sie so empathielos werden konnten. Natürlich ohne sie aus der Verantwortung zu lassen.“

Premiere: 5. April, 20 Uhr; Ick-Punkt des Studentenwerks; Westring 385; Tel.: 0431 8816-137