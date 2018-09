Kiel

Vom "Ozeanpianisten", der auf einem Ozeandampfer zwischen Europa und Amerika zur Welt kommt, an Bord aufwächst und Klavier lernt und schließlich zum Jazz-Star wird, erzählt der Italiener Alessandro Baricco in seinem 1994 erschienenen Buch. Die Geschichte von einem, der sein Leben in einem selbstgewählten Ausnahmezustand verbringt, erzählt von seinem Freund, dem Trompeter Tim Tooney.

Werner Klockow spielt diesen Erzähler, der auch der beste Freund des Pianisten war und dessen erstaunliche Geschichte aufrollt. Und die Welt, die sich Novecento zusammengebaut hat aus der eigenen Vorstellung und Gesprächen und Eindrücken, die ihm die anderen mitbringen.

Ein Mann, ein Stuhl und das Licht

„Dadurch verwischen die Ebenen“, sagt Lisa Gappel, „ich mag auch, wie die Stimmen der beiden Figuren verschmelzen. Das ist eine subtile Erinnerungs- und Gedankenreise, auf die das Stück die Zuschauer mitnimmt.“ Bewusst reduziert ist sie das kleine Stück angegangen und konzentriert sich ganz auf die Situation des Erzählens. „Viel ist in der Zusammenarbeit entstanden", sagt sie. "Die ist mir bei einem so intimen Monolog auch sehr wichtig.“

Den Gedanken, Musik einzuspielen, hat sie ebenso verworfen wie die Idee, die Kopfreise zu illustrieren. „Es gibt einen Mann, einen Stuhl und das Licht“, sagt sie und konzentriert sich ganz auf die Situation des Erzählens. „Ich könnte mir Tim Tooney auch in einer Bar vorstellen, wo er von der Vergangenheit erzählt. Und die Bilder dazu sollen im Kopf des Betrachters entstehen.“

