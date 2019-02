Kiel

Szenisches Kabarett nach alter Väter Sitte ist das, mit Gesang, Musik und ein wenig Tanz, das im Kern Agenten und Spione durch den Kakao zieht und an den Rändern auf den üppig grünenden Weiden gesellschaftspolitischer Missstände grast, sei es Pflegenotstand, Integration oder – dann doch exotischer – späte Mütter.

Von Chili bis Schonkost

Von Chili bis Schonkost reichen die Würzstufen der sächsischen Pfeffermühle. Bei der Nummer mit dem dementen Opa, gespielt von Matthias Avemarg, den seine Kinder ( Elisabeth Sonntag, Michael Rousavy) als KZ-Aufseher denunzieren wollen, obwohl er dort als Kommunist saß, bewegt sich die Mimik beim überwiegend älteren Publikum zwischen Lach- und nachvollziehbaren Sorgenfalten. „Opi, das KZ magst überlebt haben“, sagt die Tochter, „aber am deutschen Pflegenotstand kommst du nicht einfach so vorbei.“ Mindestens an der Grenze des noch Vertretbaren, doch in der Verharmlosung des Grausamen gefühlt sogar im Kabarettkontext drüber hinaus wirkt die Kiste mit dem Schrebergärtner (Avemarg), der einen Flüchtling (Trompeter Vincent Hahn) über die Sitten und Gebräuche im Kleingartenverein aufklärt und eine Parallele zieht zwischen den Giftgasopfern im syrischen Krieg und den schädlichen Schnecken im Garten, die der Neuling nicht mit Schneckenkorn töten sollte.

Darstellerische Sternminuten und Degoutantes

Mitunter gelingen darstellerische Sternminuten wie die KGB-Offizierin Ludmilla, aus deren Mund Elisabeth Sonntag mit lasziv-russischem Akzent in hoher Dichte böse Gags und hintersinnige Sprüche („In Diktatur du wirst unterdrückt, in Demokratie du kannst aussuchen, wer dich unterdrückt“) purzeln lässt. Ebenfalls böse, aber letztlich vor allem plump und sinnlos degoutant gerät dagegen das Lied von Sonntag und Avemarg über späte Mütter, die „mit Rollator mit Babyschale dran“ auf den Spielplatz schlurfen, dort „ihre Hängedinger rausholen“ in denen die „Milch längst ranzig“ geworden ist.

Teils verzichtbare Zutaten

So würzt mal stärker, mal schwächer die Pfeffermühle ein kabarettistisches Leipziger Allerlei, bei dem einige Zutaten durchaus verzichtbar gewesen wären. Den Zuschauern hat es offenbar dennoch gemundet, denn der deftige Applaus holte die Akteure für eine Zugabe und mehrere Verbeugungen zurück auf die Bühne.