Die bestens präparierten "23 Solostreicher" der Kieler Philharmoniker drängen unter dem treibenden Dirigat ihres Generalmusikdirektors auffällig rasch durch die melodisch reichen Verästelungen. Erst ganz am Ende, wenn der resigniert zurückgezogen lebende Komponist auf den fatalen Scherbenhaufen blickt, den die Nazis hinterlassen haben, tritt ein erschrockenes Innehalten ein.

"Vier letzte Lieder" mit Christiane Libor

Auch die "Vier letzten Lieder" beginnen im "Frühling" noch in Hermann Hesses „Gleiß und Zier“ einer „seligen Gegenwart“. Und im "September" lächelt der Sommer allemal noch „erstaunt und matt in den sterbenden Gartentraum“. Die Sopranistin Christiane Libor passt hervorragend zu diesem Konzept, denn ihr schillernder, weitgehend verständlicher Sopran steht völlig unbeschwert über den allemal hohen gesangstechnischen Anforderungen. Er klingt in allen Lagen schön.

Entrückung in den Liedern Nr. 3 und 4

Die Philharmoniker dürften aber gerne noch etwas mehr Risiko Richtung Piano und Pianissimo gehen, denn selbst das einfache Forte kommt in der Partitur ja eigentlich nur an ganz wenigen Stellen vor. Die Sängerin, der Dirigent und seine Musiker schaffen "Beim Schlafengehen" und "Im Abendrot" aber auch noch berührende „wandermüde“ Entrückung. Berechtigte Bravi und viel Beifall schon dafür.

Naturschauspiel "Alpensinfonie"

Fritzsch will und kann noch ganz anders. Mit glückseligem Lächeln bestätigt er seinen sehr guten Ruf als Strauss-Spezialist und surft auswendig durch die vielleicht opulenteste Partitur der abendländischen Musikgeschichte. Überall überwältigt hier, in der "Alpensinfonie", unter seinen Klangregie-Impulsen das Timing und die Farbstimmungen: ein Naturschauspiel für die Ohren.

