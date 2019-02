Ein Vierteljahrhundert ist es her, als beim ESC 1994 ein Pausenfüller namens „Riverdance“ das Publikum in Dublin von den Stühlen riss. Der Nachfolge-Show „Heartbeat of Home“ gastiert nun in Kiel. Und die fast 2000 Gäste in der Sparkassen-Arena feierten auch dieses Event mit stehenden Ovationen.