Letztlich entschied die Bequemlichkeit. Locker 40 Minuten warten im kalten Nieselregen, um bei der US-Singer-Songwriterin Laura Gibson und ihrer Band auf der recht kleinen Almbühne noch einen Platz zu ergattern, erschien wenig verlockend. Und zehn Minuten vor Beginn wartete dort eine riesige Menschenschlange. Also keine Chance, dann halt zur ebenfalls spannenden Anna Calvi und Band im größeren Baltic-Festsaal. Doch die britische Rock-Sängerin und -Gitarristin weiß trotz markigem Gesang, muskulösem Gitarrenspiel und sowohl ikonisch als auch ironisch funktionierenden Rockstarposen soundqualitativ nicht zu überzeugen. Also nach fünf Songs doch zur Almbühne, wo es sich inzwischen ein wenig geleert hat.

Laura Gibson wärmte die Seele

Dort wärmt Singer-Songwriterin Laura Gibson mit zarten Alternative-Country-Balladen wie "Thomas", "Marjory" und "Empire Builder" ein andächtig lauschendes Publikum. Nur ein laut mit der Barfrau flirtender Gast und das immer mal wieder quasselnde Walkie-Talkie des Türstehers stören die allgemeine Besinnlichkeit. Schon etwas seltsam sei dieser Walkie-Talkie-Sound, sinniert die Sängerin, was den Mann an der Tür aber ebenso wenig zu scheren scheint wie die genervten Blicke von Zuhörern den ausdauernd Flirtenden an der Bar. Vielleicht, scherzt Gibson, packe sie solch einen Walkie-Talkie-Gespräch mal auf ihr nächstes Album, ein wenig Electronica könne ja nicht schaden.

John Grant hat auch Plattdüütsch drauf

Das sieht auch John Grant so. Achtziger-Synthie-Sounds kontrastiert der US-Amerikaner mit zartdunkel umflorten Singer-Songwriter-Gesangparts, vorgetragen mit einem elastischen Bariton. Mit einem herzhaften "Moin, Moin!" hatte Grant sein Publikum begrüßt, das er in der Folge akzentfrei auf Deutsch anspricht. Er lebe zwar seit 25 Jahren nicht mehr hier, aber er versuche sprachlich am Ball zu bleiben, weil er das so liebe. Plattdüütsch hat Grant auch drauf: "Nu hebb di man nich so, wi hebbt noch banning tied."

Motorpsycho schufen mächtige Soundwälle

Auf der großen Zeltbühne hatten parallel die beiden US-amerikanischen Acts Car Seat Headrest um Sänger und Songschreiber Will Toledo und im Anschluss The Breeders um die Ex-Pixies-Bassistin Kim Deal eher schlichte Rocksongs zu bieten, letztere noch dazu mit teils zaghaftem und schiefem Gesang. Anders danach Motorpsycho aus Norwegen, die nicht nur zeitweise mit feinem Satzgesang glänzten, sondern auch mit einfallsreichen Songs zwischen massivem Hardrock und groovigem Progrock.

Element of Crime verbreiteten ihre brüchige Romantik

Das Festival-Finale bestritten Element of Crime, die für den US-Singer-Songwriter Ryan Adams eingesprungen waren. "Auf den letzten Drücker", wie EoC-Texter-Sänger und -Trompeter Sven Regener im vollen Zelt dann doch erwähnte, obwohl ja vielleicht einer hätte rufen können, auf den habe er sich so gefreut, und dann sei "der ganze Tag versaut". Machte aber keiner, und daher konnte die brüchige "Romantik! (dreimal rief Regener diesmal während des Gigs das Wort) ihrer chanonesken Popmusik die volle Wirkung entfalten. Die Band spielte Songs ihres neuen Albums "Schafe, Monster und Mäuse", ließ aber natürlich wohl unverzichtbare Klassiker wie "Weißes Papier" oder "Am Ende denk ich immer nur an dich" nicht aus.

