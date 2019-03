Lutterbek

Der erste Eindruck

Atmosphärisch, anschmiegsam und anspruchsvoll. Der Start hatte einen entspannten Charakter. Musik für die Hängematte mit vielen feinen Akzenten und ersten Kostproben von Spielmans Gitarrenkünsten. Das machte sofort Lust auf mehr.

Die Musik

Nahezu jeder Song besaß seine eigene Stimmung und Thema. Von luftig-leichter Lounge-Musik über bluesige Spektakel wie „Token of Love“ bis hin zu funkigen Nummern – Spielman und Band spielten sich brillant durch sämtliche Genres der Musikwelt. Hinzu kam ein gewisses Maß an Improvisation, sodass die Lieder stets unvorhersehbar blieben und zum Schwelgen und Träumen einluden.

Das Publikum

Ganz offensichtlich saßen einige Spielman-Kenner im Lutterbeker. Als der Ausnahmekönner „Frozen By Fire“ ankündigte war aus den Stuhlreihen ein lautes „Oh ja“ zu hören. Neben dem absolut verdienten reichlichen Beifall, gab das Publikum zudem mehrere Male Szenenapplaus für besonders gelungene Solopassagen.

Was in Erinnerung bleibt

Ron Spielmans trockener Humor blitzte in der einen oder anderen Ansage auf. Aufgrund seiner Erkältung hatte man beim Soundcheck überlegt, jemanden aus dem Publikum singen zu lassen. „Das wäre dann ein denkwürdiger Abend geworden“, so Spielman grinsend. Auch die Frage aus heiterem Himmel an seine Bandkollegen, wie es ihnen denn so ginge, deckte sich mit der Herangehensweise des Halb-Amerikaners an die Musik: Erwarte das Unerwartete.

Fazit

Über seine Erkältung informierte Spielman gleich zu Beginn. Wie gut, dass das Album „Tip of My Tongue“ eine reine Instrumentalplatte ist. Einige ältere Lieder wie „Just Another Autumn“ verlangten allerdings doch nach Gesang.

Halb so schlimm, denn im Vordergrund stand ja die unbändige Spielfreude des Quartetts, die die Musik-Liebhaber im Lutterbeker das ein oder andere Mal verzückte.