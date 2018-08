Büdelsdorf

Hans Zenders Schumann-Fantasie, die Jurowski vor einem dutzend Jahre schon mal im Beisein des Komponisten erarbeitet hat, war sein dringender Wunsch als schwere Aufgabe für das Festivalorchester in Büdelsdorf. Hier werde der Schwerpunkt Schumann bedient und zugleich der gesamte großsinfonische Apparat inklusive Schlagzeug und Harfe herausfordernd in Aktion versetzt. Außerdem schwärmt der Dirigent vom zugrundeliegenden Original, der berühmten Fantasie op. 17 für Klavier, die der Romantiker 1839 mit visionärer Schaffenskraft seiner Muse Clara Wieck in die Finger schrieb. „Ihr müsst alle unbedingt das Original kennen“, verordnet der 46-Jährige den jungen Musikern, „das wird euer Hören verwandeln, wenn ihr die Zender-Dekonstruktion und -Neuschöpfung dann selber spielt.“

In der Vorstellung seiner selbst klingt wieder an, dass der Dirigent dem Festivalorchester einst sein Erweckungserlebnis in Richtung Profimusiker zu verdanken hatte, als Leonard Bernstein von Salzau aus über Moskau tourte und der Teenager Vladimir Michailowitsch atemlos im Publikum lauschte. Jetzt erläutert er, wie Zender, der ehemalige Generalmusikdirektor von Kiel (1969-72) und Hamburg (1984-87), die drei Sätze der Fantasie aufgreift, instrumental überhöht und in ein Präludium und zwei Zwischenspiele einfasst.

Bis alles nahtlos und flexibel ineinander greift, bedarf es vieler Korrekturen und Verschärfungen der Interpretationshaltung. Jurowski tigert von Musiker zu Musikerin, um ihnen mit dem Taktstock auf den Partiturseiten Zusammenhänge und Ablösungsmomente zu zeigen. „Und", sagt der Pultstar, "ihr müsst schließlich damit rechnen, dass sich trotz erreichter Präzision die Zeit im Raum dehnt.“

Probentermine: 8. August, 10-13 Uhr und 16-19 Uhr; 9. August, 10-13 Uhr, ACO Thormannhalle, Büdelsdorf. Aktuelle Infos: 0451 / 389 57 20 und www.shmf.de/oa. Öffentliche Generalprobe: 9. August, 20 Uhr, Thormannhalle. Konzerte am 10. August, 20 Uhr, Musikhalle Lübeck und 11. August, 20 Uhr, Kieler Schloss. Karten: 0431/23 70 70.

Von Christian Strehk