Kiel

In der Kieler Sparkassen-Arena-Kiel präsentieren die Flying Steps am 20 und 21. Juli ihr Programm "Flying Bach". Der Pianist Grigory Sokolov spielt am 22. Juli in seinem Lieblingsraum, dem Kieler Schloss, Beethoven. Ebendort dankt die Belcanto-Königin Edita Gruberová gleich am Abend danach auf ihrer Abschiedstournee mit Arien von Rossini und Bellini endgültig ab. Nach dem großen Erfolg in Neumünster vor zwei Jahren kommt Supertramp-Sänger Roger Hodgson nun in die Kieler Sparkassen-Arena (17. Juli). Herrlich unernstes und dennoch hochvirtuoses alpines Gebläse bietet La Brass Banda in Kiel und Hamburg (1. und 2. August).

Weltstar Mariss Jansons dirigiert in Lübeck

Und der als weltbester Dirigent gehandelte Mariss Jansons bringt am 27. Juli in der Lübecker MuK sein BR-Symphonieorchester auf Beethoven und Schostakowitsch-Touren. Auch für die Musikfeste auf dem Lande können ab 24. November schon Karten bestellt werden: Neben Stocksee, Pronstorf, Emkendorf und Wotersen ist nach 17 Jahren auch Gut Haseldorf wieder dabei.

Disney-Fantasien zum SHMF-Abschluss in Kiel

Das späte Kieler Abschlusskonzert soll in der Sparkassen-Arena am 1. September den oscarprämierten Disney-Filmklassiker Fantasia mit Live-Musik unterfüttern.

Tickets ab 24. November

Tickets ab Sa 24. November 2018: www.shmf.de, Ticket-Hotline 0431 / 23 70 70 und bei den örtlichen Vorverkaufsstellen.

Von Christian Strehk