Das Käthchen von Heilbronn, Marivaux, Shakespeares Sommernachtstraum? Oder womöglich doch ein ganz anderes Stück? Ratlos stehen sie bei "Probleme, Probleme, Probleme" auf der Bühne im Deutschen Schauspielhaus Hamburg, fünf Damen, die plapperplaudernd mal durch den einen, mal durch den anderen Vorhang wuseln wie Wettermännchen in der Rathausuhr. Auf der Suche nach ihren Platz, ihrem Stichwort.

Es kommt aber nichts, außer dem nächsten Auftritt und der stillen Ahnung, irgendwie festzustecken. Mindestens in einer Doppelvorstellung. Oder gleich in deren irrer Vervielfachung. Eine hübsche Endlosschleife ist das, die René Pollesch da unter dem Titel Probleme, Probleme, Probleme im Deutschen Schauspielhaus Hamburg anzettelt.

Irgendwo zwischen Doppelvorstellung und Doppelspaltexperiment, zwischen Theater und Quantenphysik, zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit. Und mit fünf brillanten Schauspielerinnen, die fünf brillante Schauspielerinnen spielen - lost im Repertoiretheater-Alltag. Im Leben irgendwie auch.

Probleme, Probleme, Probleme: Zwischen Varieté und Zauberwald

„Ist eine Schauspielerin überhaupt da, wenn man sie nicht ansieht?“ wird da zur existenziellen Frage und zur Krux der Wahrnehmung. Und Bühnenbildnerin Barbara Steiner bringt die gespaltene, doppelte Welt mit einem monumentalen Varieté-Portal und einem üppigen Zauberwald dahinter auf den Punkt.

Zwischen den Ebenen irren die Schauspielerinnen durch den Dschungel der Möglichkeiten der Welterklärung – und entfalten jede ihre eigene Sicht. Marie Rosa Tietjen bringt lässig Microport, Live-Video und die Physiker Bohr und Heisenberg ins Spiel, während Sophie Rois als Zentrum des Ganzen mit ihrer schönen Kratzstimme trotzig auftrumpfend wider die Technisierung ihrer Kunst wettert.

Sachiko Hara : Eine probiert den Praxistest

Bettina Stucky nimmt die Dinge als stoische Beobachterin, wie sie kommen, Angelika Richter als entrückt fragende Sommernachtsträumerin. Na klar, wenn das Doppelspaltexperiment einen Doppelgänger im Theater hat, dann ganz sicher im Sommernachtstraum – da ist schließlich jeder in gleichzeitig mindestens zwei Aggregatzuständen unterwegs. Also so ähnlich, wie es die Quantenphysik den Elementarteilchen wohl zuschreibt.

Sachiko Hara macht dazu gleich den Praxistest. Was dem Publikum einen schönen Derwischtanz zu Led Zeppelins Whole lotta love beschert - und die noch schönere Überlegung vom „Doppelsprachenexperiment“: Zwischen Japanisch und Deutsch wird Hara in Japan zur Koreanerin.

Das ist typisches Pollesch-Diskurstheater, wie der Theatermacher solche und andere Analogien herstellt, Kunst und Physik unverhofft miteinander kurzschließt. Das wird plastisch, wenn die Live-Kamera ins Spiel kommt und die Damen vom Pflanzendschungel der Hinterbühne in befremdlicher Übergröße über das Geschehen vorne projiziert.

Da stolpert Sopie Rois wie Gulliver im Riesenreich Brobdingnag auf der Bühne herum, während die Finger von der Projektion nach dem Bühnenzwerg haschen. Und man sieht, wie das Close Up Oberfläche bleibt, die Wahrnehmung sich in nächster Nähe eher verun- als erklärt.

Feststecken in der Endlosschleife

Das ergibt hübsch irrsinnige Gesprächsschleifen, in denen die Schauspielerinnen über ihr Metier und die Welt philosophieren. Aber so, wie die Fünf in ihrer Endlosschleife feststecken, kommt auch das Stück nicht recht heraus aus dem Diskurs über Teilchenphysik und Theater, der dem Zuschauer einiges an Vorwissen oder Nachrecherche abverlangt. Mehr, als dass man es sieht, ahnt man, dass es Pollesch im Sinnieren über die Möglichkeiten des Theaters auch um das Rätsel einer zusehends unübersichtlichen Welt geht. Und sich die Physik wie die Kunst als gleichermaßen unzulängliche Erklärungsmodelle erweisen.

Klingt verkopft? War auch so. Aber man kann sich an diesem hochvergnüglichen Abend auch ganz einfach vom Rhythmus der Sprache tragen lassen und der Schauspielkunst und dem Amalgam aus spritzigem Girls‘ Talk, Zickenterror, Kasperle-Theater und Theateralltag hingeben.

Schauspielhaus Hamburg. 24. April, 3., 14., 23. Mai, 21., 22. Juni. Kartentel. 040/248713, www.schauspielhaus.de