Der gerahmte Scherenschnitt Kiel goes Elphi von Bettina Günst wird, 116 mal 67 Zentimeter groß, erstmals bei der Volksbühnengala präsentiert (Sonnabend, 8. September, 20 Uhr im Schloss, es gibt noch Karten). Dann können auch sofort die ersten Gebote abgegeben werden. Weitere können danach per Mail an die Adresse aktion@kieler-nachrichten.de (neben dem Betrag mit Namen, Adresse und Telefonnummer) gerichtet oder in eine Zettelbox in der KN-Kundenhalle am Asmus-Bremer-Platz eingesteckt werden - das Mindestgebot liegt bei 1000 Euro. Auf www.kn-online.de/scherenschnitt wird täglich gegen Abend das aktuelle Höchstgebot verbreitet, bis dann der Zuschlag bei der Premierenfeier von Cavalleria Rusticana und Bajazzo am 22. September im Opernhaus fällt.