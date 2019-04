Berlin

Es klingt wie ein trauriges Echo alter Zeiten: „This is Seeed, yo“. Im neuen Schwarz-Weiß-Video der Single „Ticket“ trauern die Mitglieder von Seeed um ihr im Mai 2018 verstorbenes Bandmitglied Demba Nabé. Kurz zuvor hatten Seeed eine neue Live-Tour angekündigt.

Schon zwei Monate nach seinem Tod verkündeten die beiden verbliebenden Bandmitglieder an, weiterzumachen. Die erste Single „Ticket“ kam vor einer Woche heraus – und im Video haben die beiden von Seeed ihrer Trauer Bilder gegeben.

„Irgendwann ist alles vorbei“, singt Peter Fox

Zu ruhiger Gitarre und weichen Trommelklängen singen Pierre Baigorry alias Peter Fox und Frank Dellé von der Möglichkeit, von dem Ball aus Glut wegzukommen und sie scheinen erst einmal dem Seeed-Motto, einem entspannten Leben, treu zu bleiben. Doch einzelne Zeilen lassen aufhorchen „Hektik-Mektik, slow life, irgendwann ist alles vorbei. Doch so sieht der Deal aus, ich würd ihn wieder nehmen“, singt Peter Fox.

Jedes Leben, auch das Entspannte, hat ein Ende. Das haben die Musiker gerade erst schmerzhaft erfahren. „Wunder gewohnt, doch es knall immer noch so.“

Ein Mann, vom Typ Danny Trejo gemischt mit windigem Geschäftsmann, hat eine Autopanne, rastet aus, nimmt einen überraschend kleinen Hammer und platzt mitten ins entspannte Sommerkonzert. Stille, dann Feedback des Mikrofons und Schock in den Gesichtern der Gäste – der Flow ist unterbrochen.

Doch der Danny-Trejo-Verschnitt nimmt das Mikrofon und singt den Refrain mit. „Universal Rollercoaster Flow, einfach so, einhundert Jahre. Die Sonne kommt, es geht von vorne los.“ Die Gitarristin gebärt ein Kind, und der Hammer kommt doch noch zum Einsatz – um die Nabelschnur zu durchtrennen. Das alles in unter vier Minuten. Doch die wichtigste Botschaft im Video kommt ganz am Schluss: „Für Demba“ steht dort, in großen, weißen Lettern auf schwarzem Grund.

Auf Tour wollen Seeed auch wieder gehen: Im Oktober und November gibt es Konzerte in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz. 2012 haben Seeed ihr letztes Album herausgebracht, der letzte öffentliche Konzertauftritt war 2016.

Von RND/goe