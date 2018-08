„Lesen, lesen, lesen“, lautet Annika Rohdes Credo. In andere Welten abtauchen, den Horizont erweitern, macht die 30-Jährige leidenschaftlich gern: „Darum passt es perfekt zu meinem Beruf als Schauspieldramaturgin“, sagt die gebürtige Braunschweigerin, die am Theater im Werftpark in Kiel arbeitet.