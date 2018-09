Rendsburg

Die Handlung nach dem Drehbuch von Marc Norman und Tom Stoppard (Bühnenfassung: Lee Hall) ist so verwickelt, dass Shakespeare seine helle Freude daran gehabt hätte – und Wolfram Apprich hat sie mit Spielwitz und spürbarer Freude an der Überzeichnung inszeniert. Da wird geschmachtet und geliebt, gelitten und getobt was das Zeug hält, gekämpft und gestorben wird natürlich auch und alle haben einen Heidenspaß dabei.

Eine opulente Landschaft aus kunstvoll gerafften Vorhängen gibt dem irrwitzige Treiben den scheinbar würdevollen Rahmen (Bühnenbild und Kostüme: Mirjam Benkner), auf der Bühne sorgen Musiker mit aufgepeppten elisabethanischen Klängen für Atmosphäre (Musikalische Leitung: Christoph Coburger).

Gequält von einer Schreibblockade sehen wir den jungen Shakespeare, der sich von seinem Freund Marlowe unsterblich gewordene Verse aus „Romeo und Julia“ einflüstern lässt. Um Konkurrenz zwischen den dichtenden Shooting-Stars des ausgehenden 16. Jahrhunderts geht es, um den Kampf der Theaterhäuser um das beste Theaterstück – und natürlich um Liebe.

Lukas Heinrichs Shakespeare ist ein jugendlicher Draufgänger mit Witz und Charme. In Dialogen mit seiner Angebeteten Viola, der Meike Schmidt erfrischende Natürlichkeit auf den Leib schneidert, blitzt unverhoffte Tiefe auf, die das schräge Treiben davor bewahrt, gänzlich im Klamauk zu versinken. Doch auch die Szenen, in denen alles aus dem Ruder läuft, gelingen famos. Das Premierenpublikum in Rendsburg war begeistert.