Kiel

Frei nach den Worten unseres Dichterfürsten Goethe „Nicht Wünschelrouten, nicht Alraune, die beste Zauberei liegt in der guten Laune“ (Faust 1. Teil, Vorspiel auf dem Theater), lassen es die beiden Glitzer-Illusionisten zum schmissigen Song Abracadabra on Beginn an beherzt krachen. Gestik, Mimik, Kostüme, alle grell, alles verzerrt, alles Volldampf voraus.

Man hätte auch in Las Vegas auftreten können

Man hätte auch in Las Vegas auftreten, es sich neben großen Namen wie David Copperfield bequem machen können, behaupten die Berliner Nico Donner alias Siegfried und Joy Leslie alias, nun ja, Joy. Aber wer will das schon. Also Kleinkunstbühne statt Arena. Das alles ist herrlich halbseiden und trashig, aber genau damit so märchenhaft. Und so verhält sich Siegfried & Joys Magie zu den High-Tech-Zaubershows der Glitzer-Metropolen wie die kunstvoll gestaltete B-Movie-Klasse eines frühen Quentin Tarantino Films zum Schauwerte-Overkill des gängigen Event-Kinos.

Mit Charme, Poesie und Schönheit

Von verblüffenden „Taschenspielertricks“ mit allerlei Alltagsgegenständen und Gedankenleserei über Teleportationen von Brillen und das unsichtbare Leeren eines Wasserbechers. Der überkandidelte Witz, der sich auf eigenartige Weise mit dem Charme, der Poesie und Schönheit der Illusionen vereint, schafft immer wieder große Momente des Wunderns. Dazu gehört auch der kurze Gastauftritt des Kieler Zauberers Jeff De Fire, der sich von den Gastgebern seinen Arm zersägen lässt. Der Trick hat einige Jährchen auf dem Buckel, altern tut er nie. Vor allem nicht, wenn er mit soviel Esprit vorgetragen wird. Siegfried & Joy beziehen ihr Publikum auf vielfältige Weise ins Programm ein, ohne dabei aufdringlich zu sein. Und wenn zum Finale ein kleiner Junge einen Tisch quer über die Bühne schweben lässt, bekommt nicht nur der Knirps große Augen.

Die Sache mit dem Kartentrick

Und der Kartentrick? Nun, es war die Variation eines Klassikers, der dennoch schlichtweg verblüffte. Die Zuschauer wurden gebeten, ihre vier Karten in der Mitte durchzureißen und die beiden Stapel übereinanderzulegen. Eine der halben Karten sollte man in die Hosentasche stecken. Der restliche Stapel wurde nach Anweisung der Magier umarrangiert, wobei schrittweise immer eine halbe Karte durch den Saal geworfen wurde. Zwischendurch tauschte man Teile des eigenen Stapels noch mit denen des Nachbarn. Bis am Ende die letze übriggebliebene halbe Karte in der Hand mit der Hälfte in der Hosentasche zusammenpasste. Und das bei jedem einzelnen Zuschauer. Schwer zu beschreiben, sicher. Aber das hat Magie ja auch so an sich.