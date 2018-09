Kiel

Der erste Eindruck:

Mit viel Leidenschaft und auf musikalisch höchstem Niveau boten Townsend und die exzellenten Musiker Julius Trautvetter (Gitarre) und Jakob Kleij (Schlagzeug) den Zuhörern bis zur letzten Zugabe ein aufregendes Konzert. Zu hören war eine soghaft vereinnahmende Mixtur aus Folk-Rock Eigenkompositionen und großartigen Coverversionen unsterblicher Welthits

Die Musik:

Die Liebe, was sonst, brachte Townsend nach Deutschland. In den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren, zieht er mit seinen Eltern zunächst zurück nach England. Von da aus kommt er später nach Deutschland und landet über die Zwischenstation Köln in seiner Wahlheimat Hamburg. Zur hanseatischen Metropole, sagt Townsend laut dem Internet-Portal Laut.de: „Ob Beatles, Bowie oder Joe Cocker, sie alle haben ihre musikalischen Spuren hinterlassen. Eine Inspirationsquelle, die 24 Stunden rund um die Uhr lebt und die einem das Gefühl gibt, fast alles könnte möglich sein.“ Genau dieses Fundament prägen Townsends eigene Songs wie Go! Go!, 24/7, Echo, Voices, Mr.Right oder Endless Road. Griffige Melodien mit Ohrwurm-Refrains, Texte, die immer ein wenig nach Fernweh, Reislust und der Suche nach etwas Neuem klingen, ein Gesang, der sich in luftigen Falsett-Höhen ebenso entfaltet wie in den erdigen Gefilden des R'n' B, Folk oder Rock. Dazu eine Song-Dramaturgie, die sich nicht selten in einem elektrisierenden Crescendo entlädt. Es überrascht daher ein wenig, dass Townsend ungeachtet seines enormen Outputs an eigenen Kompositionen etwa die Hälfte des Konzerts mit wenn auch sehr gelungenen Coverversionen bestreitet. Als da wären Let Her Go (Passenger), You Can't Always Get What You Want, Satisfaction (Rolling Stones), Heroes (David Bowie), Norwegian Wood (Beatles), Rebel Yell (Billy Idol), Bridge Over Troubled Water (Simon and Garfunkel) oder gar Wonderful World (Louis Armstrong).

Das Publikum:

Der Bootshafen füllte sich an diesem sonnigen, sehr warmen Nachmittag langsam aber stetig. In bester (Spät-) Sommerlaune genossen die Zuhörer zunächst konzentriert der Musik des Mannes, den viele vielleicht unbewusst nur von dem Song Shine On Me, der Melodie aus dem „Kinder Country“ TV-Werbespot, kennen dürften. Nach und nach aber folgten das Publikum der Animation, dem Charme und der Energie des Sängers. Und je mehr sich das Arial bevölkerte desto ausgelassener wurde mitgegroovt und- gesungen. Mit lautstarken Zugabe-Rufen wollte man das Trio am Ende dann kaum von der Bühne lassen.

Was in Erinnerung bleibt:

Die lupenreine Qualität der Songs, ob Cover oder Eigenkomposition. Der trotz kleiner Besetzung satte, zuweilen sehr treibende, aber nie undifferenzierte Sound und – wie so oft – die tolle Stimmung an der Location.

Fazit:

Bei seinem Debüt-Album wurde Duncan Townsend von Deutschlands wohl bekanntestem Musik-Produzenten, Andreas „Boogieman“ Herbig (Udo Lindenberg, A-ha, Ich+Ich) unterstützt. „Die Menschen mögen ehrliche und einfache Popmusik mit Herz und Texten, die sie verstehen“ verriet er kürzlich der „Bergedorfer Zeitung“. Dem ist in diesem Fall nichts hinzuzufügen.