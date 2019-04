Kiel

Für die aktuelle Tour hat André Heller die künstlerische Leitung an seinen engsten Mitarbeiter, den Choreografen Georges Momboye, weitergereicht. Ganz im Sinne seines Mentors schwärmt der, dass die Show, „Hoffnung, Stolz und ein wahrgewordener Traum für viele Afrikaner“ sei. Die funkensprühende Revue versucht einen Verbindung zu schaffen zwischen den afrikanischen Traditionen und Kulturen sowie deren künstlerische Repräsentation in der „Diaspora“. Sprich: in den Acts und Styles von Afro-Amerikanern und Afro-Europäern in der Gegenwart. Aber anders als die Darbietungen der großartigen Akrobaten, Sänger, Tänzer und Jongleure auf der Bühne verliert das Showkonzept an Gleichgewicht. Afrikanische Wurzeln kommen im bunten Kunstlicht der Glitzerwelt einer westlich dominierten Unterhaltungs-Industrie an diesem Abend kaum zur Blüte.

Zwischen Michael Jackson und Dumbo

Die Ball-Jonglage eines Abrham Woldehawaryat als Michael Jackson ist handwerklich natürlich beeindruckend, was das allerdings mit dem ursprünglichen Afrika zu tun hat, ist ebenso rätselhaft wie die Basketball-Akrobatik der „American SlumDunkers“. Die Kunst der Schlangenfrau Mekdes Andarge, die schwindelerregende Stuhl-Performance von Yusuphu Fuko oder die generationsübergreifende Akrobatik des „Duo Happy“ fesseln und faszinieren. Aber wenn man den inhaltlichen Rahmen so weit spannt, ist irgendwie alles „Out of Africa“ und wirkt beliebig. So gelang mit dem Schlussbild einer der eindringlichsten Momente des Abends. Fast alle Künstler versammelten sich auf der Bühne tanzten voller Energie und Lebensfreude und schwenkten die Fahnen ihrer Heimatländer. Dazwischen der lebensgroße, atemberaubend gestaltete Elefant „Dumbo“ aus der Werkstatt des renommierten Puppenbauers Michael Curry aus den USA.

Magischer Balanceakt

Nur einmal wurde es ganz still im Saal. Bei der poetisch-kunstvollen „Sanddorn-Balance“ von Andreis Jacobs Rigolo. Ein absolutes Highlight der Show. Zunächst legte der Kanadier eine weiße Feder auf die Spitze einer Palmblatt-Rippe. Dann fügt er unendlich langsam und hochkonzentriert (sein Atem dramatisch verstärkt durch die Soundanlage) eine Vielzahl von länger werdenden Stöckern hinzu und hält dieses Skelett in der Schwebe, bis es schließlich auf dem letzten Stock wie durch Zauberhand in der Luft steht. Dann nimmt er die kleine Feder weg und alles bricht zusammen. Magisch!

Großartige Live-Musiker

Ein großes Kompliment gilt auch der Live-Band, den Sängern und Percussionisten, die noch am ehesten den stilistischen Einfluss originär afrikanischer Rhythmen auf die Soul-, Funk-, Pop- und Blues-Musik der Moderne erlebbar machte. Zwischen traditionellen Tänzen und der exotischen „Spannungsmusik“ erklang ein umfangreiches Repertoire, das von Miriam Makebas Afropop-Perle „Pata Pata“ über „7 Seconds“ von Neneh Cherry bis hin zu einem James-Brown-Medley reichte.