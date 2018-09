Kiel

Das Ehepaar kommt spät in der Nacht von einer Feier zurück. Beide sind angetrunken, es liegt Streit in der Luft. Als Martha ankündigt, dass sie noch ein junges Paar eingeladen hat, kippt die gereizte Stimmung in die offene Aggression. Das junge Paar kommt hinzu und zwischen den Gastgebern entspinnt sich ein verbaler Vernichtungskrieg.

„Ich liebe dieses Stück“, sagt Gastregisseur Siegfried Bühr.„Es ist eines der radikalsten und brutalsten, die ich kenne. Und es ist gleichzeitig eine der schönsten Liebesgeschichten.“ In dem explosiven Aufeinandertreffen der Figuren nimmt Albee den amerikanischen Traum auseinander, denn es geht um nicht weniger als um Karriere und das Fehlen privaten Glückes, um Lebenslügen und die Sehnsucht nach Ehrlichkeit.

Die Handlung sei bis heute aktuell, weshalb Bühr sie in den 60er Jahren belassen hat.„In seinen Figuren zeigt der Autor einen sehr ehrlichen Kampf gegen die Verlogenheit der Welt, die auch in unserer Gesellschaft ein Thema ist. Mit dieser aufklärerischen Haltung will er etwas bewegen. Und so muss Theater sein. Es muss etwas verändern wollen.“

Die Zuschauer erwartet ein temporeiches Kammerspiel, das seinem augenscheinlichen Naturalismus zum Trotz auch absurde Momente bereithält. „Es gibt immer wieder Momente aktiver Verwirrung“, sagt Siegfried Bühr. .„Da braucht es ein waches Publikum, das mitarbeitet.“

Schauspielhaus, Premiere 14./15.9.2018, 20 Uhr.