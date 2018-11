Kiel

Schon der Hamburgerin Lucia ist die Routine im Umgang mit Sprache und Vortragsrhythmus bei ihrem Auftakttext „Draußen ist Sommer“ deutlich anzumerken. Wobei, Routine bedeutet hier keinesfalls eingestaubt – im Gegenteil.

Die Poetin kehrt ihre innersten Gedanken nach außen, scheut nicht die emotionale Nabelschau, wenn sie für ihre zu Text gebrachten Gefühle immer wieder bildhaft starke Worte findet und sich reflektiert zeigt: „Jeden Abend dieselben pathetischen Texte.“ Da spendet das Publikum doch glatt einen 10-Punkte-Applaus (der erfahrene Poetry-Slam-Fan ist an dieser Stelle im Bilde).

Vielfalt an Themen

Der Abend glänzt vor allem mit seiner Vielfalt an Themen und unterschiedlichen Herangehensweisen der Wortkünstler. Beim dänischen Vertreter Peter Dyreborg ist es etwa die Idee, zehn Sätze vorzulesen, die man nicht im Bett mit seinem Partner hören möchte.

Entsprechende Sätze entnimmt Dyreborg nach dem Zufallsprinzip aus einer englischen Ausgabe des Lustigen Taschenbuches. „Welcome to your new prison“, bringt den gesamten Saal zum Lachen, bevor es in Gedichtform über die Glückseligkeit der Dänen weitergeht.

Weltgeschehen im Blick

Ein weiterer interessanter Aspekt ist zudem der aktuelle Bezug einiger Texte. Diesbezüglich stechen Maras aus Frankreich (Flüchtlingsproblematik) und Mieze Medusa aus Österreich (Heimatliebe) hervor.

Während sich Lisa Christ (Schweiz) dem Älterwerden annimmt, Mike McGee aus dem kalifornischen San Jose humorvoll verpackt ermutigt stärker an sich zu glauben und der Brite Matt Panesh in die Welt des Patriotismus entführt, haben die Künstler insbesondere eines gemein: den Blick für Menschlichkeit.