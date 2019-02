Kiel

Die von Ritva Röminger-Czako kuratierte Schau spürt in Malerei, Skulptur, Fotografie und Video dem Menschen in der finnischen Gegenwartskunst nach.

Die Kunst des Ostseeraums hat die Stadtgalerie traditionell im Blick. Als Kontrapunkt fungiert die Ausstellung aktueller italienischer Kunst (15. Juni bis 1. September), die der Sammler Volker W. Feierabend mit seinem Premio Fondazione VAF unterstützt und der seit 2008 zum sechsten Mal in der Stadtgalerie quer durch die Kunstformen Einblick gibt in die italienische Gegenwartskunst.

Spannend die Ausstellung "Modell-Naturen" (14. September bis 24. November), die sich mit fotografischen Mitteln dem Thema Landschaft nähert. Unter den 20 Künstlern sind auch Starfotograf David La Chapelle, bekannt für seine hyperrealistische Pop-Ästhetik, und die in Bristol lebende, gern mit dem Etikett Klimawandel-Künstlerin versehene Mariele Neudecker.

Daneben ist Stadtgalerie-Leiter Peter Kruska die Verbindung von renommierten internationalen und lokalen künstlerischen Positionen wichtig. Dafür steht ab 7. Dezember der Gottfried-Brockmann-Preis, der seit 1985 alle zwei Jahre unter dem Kieler Künstlernachwuchs vergeben wird. Und Ulrich Schulte-Wülwer nimmt das Kieler Kunstleben in den Zwischenkriegsjahren in den Blick (14. September bis 24. November).

Zwischen den Großprojekten soll Raum bleiben für Spontaneres. Dazu gehört ein Blick in die Ausstellungsgeschichte von Ulrich Behl, der in diesem Jahr 80 wird, ebenso wie die von der Kunststiftung Schleswig-Holstein geförderte Performance (not)now (16. bis 30. August), in der zwei Tänzer und ein bildender Künstler der Wahrnehmbarkeit der Zeit nachspüren.

