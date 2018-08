Alkersum auf Föhr

80 Tage davon waren geprägt von Stürmen mit zehn und mehr Beaufort. Kaum hatte das Schiff ein paar Meilen gegen den Wind gutgemacht, wurde es wieder zurückgeworfen. Kapitän der „Susanna“ war der 29-jährige Christian Simon Jürgens (1875-1959) – ein Mann von Föhr.

Dreimaster auf spektakulärer

Hier beginnt die Geschichte der aktuellen Ausstellung im Museum Kunst der Westküste. Während ihres Aufenthaltes als Artist in Residence 2016-2018 stieß Susanne Kessler im Föhr-Lexikon auf eine „Zeichnung“ wirrer Kurslinien, welche die spektakuläre Reise des Dreimasters beschreibt. Von der dramatischen Geschichte genauso fasziniert wie von dem visuell-ästhetischen Eindruck der Zeichnung, machte Kessler die Irrfahrt der „Susanna“ zu ihrem künstlerischen Projekt, dem sie in Anlehnung an die Irrfahrt des Odysseus den Titel Odissea gegeben hat. Das Geschehen, gespiegelt im Hin und Her der chaotischen Fahrt, gleiche einer Lebensmetapher, so die Künstlerin in ihrer Projektbeschreibung. In der Ungewissheit, wann und wo diese Irrfahrt endet, stehe es zudem „gleichnishaft für die Jetztzeit, die von nie dagewesenen Flüchtlingsbewegungen bestimmt wird.“

Wahnwitziges Linienspiel

Mit Akribie und viel Fleiß fertigte die 62-Jährige, die in Rom und Berlin zuhause ist, diverse Skizzen und Modelle von dem wahnwitzigen Linienspiel an, bannte es aus Bambusstäben, Draht, Kunststoff und Kordel auf Hartfaserplatte oder platzierte es als dreidimensionale Bindfadenzeichnung auf getrocknetem Schlamm des Wattenmeeres zwischen die Deckel eines aufgeklappten Buches.

Keiner blieb auf See

Kapitän Jürgens brachte übrigens seine gesamte Crew nach Hause. Die hindernisreiche Kap Hoorn-Umsegelung war seine zweite Fahrt. Anschließend wurde er Landwirt in Oldsum.

Museum Kunst der Westküste, Alkersum/Föhr, Hauptstraße 1. Bis 6. Jan. 2019. Di-So 10-17 Uhr.