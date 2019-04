Kiel

Literaturnobelpreisträger Imre Kertesz fand sich und seine Literatur in ihren Kunstwerken wieder. So intensiv, dass er Susanne Theumer bat, seine Nobelpreisrede mit Bildern zu begleiten. Die Künstlerin fand dafür intensive, in Auflösung befindliche Menschenbilder, was dem brüchigen Erzählen Kertesz’ durchaus entspricht. Von Schriftstellern und ihren Texten lässt die Künstlerin inspirieren.

Die Grautöne zwischen Schwarz und Weiß

Von dem in Tilsit geborenen Johannes Bobrowski bis zu Günter Kunert, W.G. Sebald und aktuell Peter Nadas reicht das Spektrum; und ihre Auseinandersetzung damit übersetzt Susanne Theuemer in soghafte Schwarzweiß-Bilder, ausschließlich im Kaltnadelverfahren geritzt: „Schwarzweiß waren immer meine Farben“, sagt die 44-Jährige. „Und dazwischen gibt es unendlich viele Grautöne.“

Eine seltsam ungefähre, vielfädig aufgelöste Gestalt nimmt da Georg Büchners "Lenz" auf. Elias Canettis "Masse Mensch" hat sie in ihrer Diplomarbeit zu einem dunklen Knäuel verdichtet, dessen Schwärze sich zu materialisieren scheint.

Die Spuren der Vergangenheit

Ihre Bilder sind weniger Illustration als Korrespondenzen mit dem Text. Susanne Theumer treibt es an Orte, die zu verschwinden drohen, aber noch Spuren der Vergangenheit offenbaren. In ihren Bilderzyklen "Ebene" und "Gelände" erscheinen sie auf großformatigen Kohle-Kreidezeichnungen als rauchige Verwischungen, in denen sich die Landschaft zu verflüchtigen scheint.

Universitätsbibliothek Kiel, Leibnizstraße 9. Bis 16. Juni, Mo.-Fr. 9-22 Uhr, Sa. 9-20 Uhr, So. 10-18 Uhr. www.ub.uni-kiel.de, www.susanne-theumer.de