Seit der Japaner Daisuke Inoue 1971 elf eigens gefertigte Karaoke-Maschinen zur Begeisterung des Publikums an verschiedene Bars in Kobe verlieh, huldigt die Welt einem musikalischen Phänomen, bei dem der Spaß und nicht der Stimme zählt, wo es um Unterhaltung nicht um Noten geht. Auf diesem eisernen Fundament fußt auch Christoph Munks fidele Inszenierung des emanzipatorisch-humoristischen Liederreigens Zickenzirkus.

Vier unterschiedliche Frauen als unfreiwilliges Quartett

Ein alter Zirkuswagen auf einem Schrottplatz dient Fe ( Franziska Hauptmann) als Kulisse für ihre Tätigkeit im horizontalen Gewerbe (tolles Bühnenbild mit viel miefiger Anmut: Rainer Kühn). Um den pittoresk-abgerockten Wagon formiert sich nach und nach eine illustre Damen-Gesellschaft. Als da wären: der angehende Musical-Star Panagiota ( Anna Mendelssohn), die in dieser Umgebung gerne probt, die bloggende und plappernde „Dumpfbacke“ Jennifer ( Nina Willmann) sowie der eigentlich resolut wirkende Ehekrüppel Elke ( Silke Broxtermann), die hastig nach einem Ersatzteil für das demolierte Auto ihres Gatten sucht. Vier unterschiedliche Frauen zu einem unfreiwilligen Quartett gebündelt. Ist da der Zickenzoff nicht vorprogrammiert?

Emanzipation unterhalb der Gürtellinie

Es geht so. Das Stück verschiebt den Fokus von einem Gegeneinander der Frauen hin zu einem Miteinander gegen die Männer. Um ihre Sinn-, Beziehungs- und Ehekrisen zu überwinden, schmieden die Damen sogar wasserdichte Allianzen. Und singen dazu. Shania Twains "Man! I Feel Like A Woman" oder Tina Turners "Simply The Best" sind so etwas wie die Theme-Songs eines Stückes, in dem sich die Emanzipation der Figuren allerdings eher unterhalb der Gürtellinie abspielt. Von witzig, frivol bis zotig reichen die „Dirty Talks“ der Damen. Aber heißt Gleichberechtigung wirklich, dass Frauen auf einem Schrottplatz ebenso sauigeln wie Matrosen auf Feindfahrt?

Es gab auch leise Momente

Natürlich gab's auch die leisen, sogar ernsten Momente, wenn die Figuren von Träumen und Ängsten jenseits des Lustzentrums erzählen. Da ist diese schöne, in ihrer schäbigen Romantik wirklich nahegehende Szene, wenn Panagiota zu Elvis Presleys unverwüstlichem "Only Fools Rush In" ihren Liebes- und Lebenstraum besingt, während Fe, im sündigen Halbschatten ihres Zirkuswagens still zuhörend, Whisky in den Kaffee schüttet. Bis zur Schlusspointe aber bemüht Munk eher die grellen Prinzipien der Sitcom, lässt sein prima aufspielendes Ensemble mit einer wirkungsvollen Dialogregie und schnellen Anschlüssen durch den Abend tollen.