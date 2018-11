Kiel

Krieg, na klar doch – das ist Action, Missiles, Panzer und glorreiche Helden. Das kennt der Schüler, den Corin Rhys Jones in den rohen Wänden des Flandernbunkers so bocklos naiv auf die Bühne stellt, ja aus dem Kino: „Also muss es wahr sein.“ Ausgangspunkt für einen komisch erhellenden Theatertrip durch Zeiten, Räume und Realitätsebenen auf der Spur des Krieges. Und Rhys Jones macht die Figuren in fliegenden Rollenwechseln lebendig: Eben noch blauäugiger Schüler krümmt er sich im nächsten Moment zum buckligen Richard III. oder wächst zum potenzprotzenden Spartanerkönig. Bühnenkarikaturen in Comic-Posen. Und zwischen jugendlicher Schwärmerei und Desillusionierung entlarvt sich die Kriegsromantik dabei quasi an sich selbst.

Auch der Amerikaner Chris Davis, der am Abend in der Pumpe auftritt, hat sich mit Francis Ford Coppolas "Apocalypse Now" einen Film zur Grundlage genommen – und er entfesselt über die Anti-Kriegsfilm-Ikone ein Spiel im Spiel im Spiel. Filmhandlung, Darsteller und die darunter lagernde Realität des Vietnamkrieges mixt der Schauspieler mit Hilfe weniger Requisiten und großer Entertainer-Qualitäten zur rasanten Show, die von den seelischen Verheerungen am Set und im Krieg erzählt.

Die Armenierin Narine Grigoryan dagegen braucht kein Kino – sie hat ihre eigene Geschichte. "Meine Familie ist in meinem Koffer" erzählt aus der Sicht des Kindes vom Krieg um Berg-Karabach Ende der Achtziger. Von der Verschleppung des Vaters, der krank aus der Haft heimkehrt, und die Entscheidung der Eltern, die Tochter nach Eriwan ausfliegen zu lassen – in ein besseres Leben. Und im minimalistisch-expressiven Spiel Grigoryans wird – mit Hilfe der deutschen Übertitelung – die Unsicherheit und Widersprüchlichkeit des Erlebens spürbar. Eine unsentimentale Geschichte von Heimat- und Identitätssuche.

Thespis Festival bis 17. November. 12. November, 18 Uhr: „Butoh Medea“ (Yokko, Japan), Schauspielhaus Studio. 20 Uhr: „Odyssee“ (George Mann, Großbritannien), Pumpe. Karten: Tel. 0431/901901, www.thespis.de