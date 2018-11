Kiel

Ein Soldat der antikommunistischen Heimatarmee schildert in "Opfer" die unwürdigen Bedingungen in den Kerkern der pro-sowjetischen Regierung, erzählt von Demütigungen, Folter und Todesangst. Mateusz Nowak versetzt sich in pöbelnde Offiziere, brutale Aufseher und verängstigte Gefangene. Den Kopf gesenkt, Lippen und Augenpartie dunkel geschminkt, steht er mit nackten Füßen in einer grauen Masse – wie einzementiert. Dennoch gelingt ihm ein verblüffend lebhaftes Spiel, erschaffen mit lebendiger Mimik und Gestik.

Berührende Momente bei Thespis

Im Zentrum von „Knast“ von Vinicius Piedade steht ein kleiner Gauner mit musikalischen Ambitionen, der vehement darum kämpft, dass man ihm ein Klavier in die Zelle stellen möge. Piedades Spiel ist witzig, manchmal ironisch und dabei ungemein körperbetont. Elemente aus Pantomime, Schattenspiel und Tanz fließen ein - und natürlich Musik, die oft so laut dröhnt, dass der Protagonist sich nur schreiend verständlich machen kann. Die Geschichte, die er erzählt, ist skurril, manchmal witzig und dem wahren Leben in Auszügen vielleicht nicht allzu fern. Denn bei aller dargebotenen Atem- und Respektlosigkeit gibt es in diesem fesselnden „Knast“- Ausflug immer wieder kurze, berührende Momente.