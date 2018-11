Hannover

Unter 160 Euro geht derzeit nichts. So viel müssen Fans der Backstreet Boys mindestens bezahlen, wenn sie bereits heute eine Eintrittskarte für das Konzert der Backstreet Boys im kommenden Jahr in Hannover oder anderen Städten erwerben wollen. Die Höchstpreise für Stehplätze vor der Bühne liegen in Hannover beispielsweise bei sogar bei 400 Euro. Dabei hat der offizielle Vorverkauf noch gar nicht begonnen. Derzeit bieten nur Online-Ticketbörsen Karten für die heiß erwartete Show an. Der offizielle Vorverkauf startet erst am Freitag.

Grund dafür sind eine Art Leerverkäufe der Ticketbörsen. Die Betreiber setzen einerseits darauf, dass Einzelpersonen nach Vorverkaufsbeginn ihre Karten auf den jeweiligen Plattformen weiterverkaufen wollen, andererseits aber auch auf die Angst der Fans, im regulären Vorverkauf leer auszugehen. Dadurch begründen die Anbieter auch den Ticketpreis, der die regulären teilweise um ein Vielfaches übersteigt.

