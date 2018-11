Kiel

André kommt die Welt abhanden – schleichend und unerbittlich. Für Regisseur Volker Schmalöer liegt die Erklärung für den internationalen Erfolg des Stückes auf der Hand: „Es verhandelt ein breit aufgestelltes gesellschaftliches Thema und ist trotz des Ernstes dieses Themas verhältnismäßig unterhaltsam und leicht. Außerdem ist die Titelrolle wohl das, was man eine Bombenrolle nennt.“

Ein "respektvoll erzähltes Stück"

Von einer Komödie über Demenz zu sprechen, sei dennoch falsch, betont Dramaturgin Kerstin Daiber. „Aus dem liebevollen Umgang mit dem Vater entsteht die Komödie. Es ist ein sehr sorgsam und respektvoll erzähltes Stück.“ Der Humor entstehe durch den unverhältnismäßigen Anspruch der Titelfigur an seine Umgebung, so der Regisseur, dessen Inszenierung sich eng an die Textvorlage hält . „Ein Stück von dieser Qualität trifft man selten. In seiner Bauart kann man dem Text zu 100 Prozent vertrauen.“

Permanent auf dem Glatteis

Ein Netz aus 15 ineinander verflochtenen Szenen geben Einblicke in die sich auflösende Welt des Kranken. Durch die Zeitsprünge und die Unsicherheit, was Wahn und was Wirklichkeit ist, würden die Zuschauer quasi aufs Glatteis geführt, so Daiber. „Sie befinden sich somit in einem ähnlichen Zustand wie André, der sich permanent auf dem Glatteis befindet, und sind gezwungen, der Linearität der Zeit zu misstrauen.“

Schauspielhaus. Premiere Freitag/Sonnabend, 20 Uhr