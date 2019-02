Eckernförde

In der mit neuer Bestuhlung erst recht bestens geeigneten und erfreulich gut besuchten Nicolaikirche schufen das Ensemble Reflexion K und junge Musiker von der Norddeutschen Sinfonietta unter der Leitung des Komponisten und Festivalleiters einen geheimnisumwitterten Klang-Raum. Geprägt vom Randschwingungsraunen des Schlagwerks beschwor Eckert die beständige Magie vom Menschen verlassener ländlicher Räume, hörbar „abgeschabt vom Wind“ (nach einem Zitat von Raoul Schrott).

Der Sarkasmus des Nicolaus A. Huber

Eckert jongliert ähnlich frappierend mit unerhörten Instrumentalfarben-Mixturen wie sein Lehrer Nicolaus A. Huber, der in "No exit" von 2014 aber aggressiver, sarkastischer das Echo unseres heute gültigen „wahnsinnig dämlichen Ereignisnachrichtenzirkus‘“ einhämmert und dabei – eigentlich entbehrlich – auch noch Bildschirme aufflackern lässt.

Ives' Ikone der beginnenden Moderne

Zu Klangflächen und unbeantwortbaren Fragen der Zeitläufte passt Charles Ives "Unanswered Question", die hier sehr schön behutsam aufgefächerte Ikone der frühen Moderne von 1908. Was die Vermittlung der Inhalte angeht, kann der bereits siebte „ Provinzlärm“ trotz ausführlichem, aber teilweise arg verschwurbeltem Programmheft und einführenden Worten noch an Klarheit zulegen.

Lisa Streichs schwedischer Elfenreigen

An Vielfalt kaum: Der Schweden-Schwerpunkt hatte in der Deutschen Erstaufführung von Lisa Streichs "Älv Alv Alva" (2012) gleich ein zauberhaft verschleiertes Glanzlicht zu bieten. Aus märchenhaften Klangnebeln tauchen in der Komposition zauberisch entrückte Zitatfetzen zu einer Art modernem Elfenreigen auf, klickern übermenschliche Pulse, schnauft der Atem ominöser Gestalten. Eine sehr unmittelbar verständliche und doch ausreichend zukunftsträchtige Musik inmitten eines spannenden Abends.

www.provinzlaerm-festival.de

Von Christian Strehk